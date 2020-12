In der ersten Phase, als die Pandemie ausgebrochen sei, sei das Risiko stark reduziert worden. Als die Regierungen Maßnahmen ergriffen hätten, um den Virus einzudämmen, sei der Kontrast zwischen den Prognosen für Unternehmen, die lebenswichtige Lebensmittel und Waren liefern würden, und denjenigen, die zur Schließung gezwungen gewesen seien, riesig gewesen. Zu Beginn des Sommers habe der Fokus auf Unternehmen gelegen, die ihre wirtschaftliche Lage hätten verbessern wollen, was eine Reihe von Risiken und Chancen für Long- und Short-Investoren mit sich gebracht habe. Es habe viele Unternehmen gegeben, die zwar kein unmittelbares Liquiditätsproblem gehabt hätten (Kreditfazilitäten seien mithilfe der Zentralbanken bedient worden), aber dringend ihren Verschuldungsgrad in den Griff hätten bekommen wollen.



Im weiteren Verlauf des Sommers sei es dann zu starker Handelsnachfrage gekommen, als die Unternehmen wieder geöffnet hätten und sich die Konjunktur zu erholen begonnen habe. Zu diesem Zeitpunkt sei Großbritannien für Anleger attraktiv gewesen, da viele Aktien aufgrund von betrieblichen Unsicherheiten stark unterbewertet und Dividendenrenditen im Vergleich zu anderen Märkten (und Anleihen) hoch gewesen seien. Doch zu dem Zeitpunkt habe von einer "Value-Rotation" noch keine Rede sein können. Tatsächlich hätten die Anleger erst im November begonnen, Vorteile aus diesen Bewertungen zu ziehen und sich von den seit 2017 gut laufenden "Wachstumsaktien" zu verabschieden.



Angesichts der bestehenden Risiken belaste die Brexit-Unsicherheit die Stimmung gegenüber dem Vereinigten Königreich nachhaltig und erschwere es den Unternehmen zu planen. Die Frage sei, ob die erhöhten Inflationsrisiken im Jahr 2021 in den Aktienkursen richtig eingepreist seien, nachdem Regierungen und Zentralbanken erhebliche Anstrengungen unternommen hätten, die Wirtschaft während der Pandemie am Laufen zu halten.



Trotz allem hätten die Aktienmärkte aus zwei Gründen kräftig zugelegt: Die US-Wahl am 3. November 2020 und erste Nachrichten über die Entwicklung sowie den Einsatz mehrerer Impfstoffe - Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) sei das erste Unternehmen gewesen, das einen Durchbruch verkündet habe. Während ein geordneter Machtwechsel in den USA aufgrund von Differenzen über das Wahlergebnis erschwert werde, bedeute die strittige Kontrolle der Legislative durch die Republikaner (eine "blaue Welle" im US-Senat habe entgegen der Erwartungen verhindert werden können), dass einschneidende Steuererhöhungen in den USA wahrscheinlich nicht durchgesetzt würden. Wichtig für die globalen Märkte werde das Ausmaß eines etwaigen staatlichen Maßnahmenpakets unter dem designierten Präsidenten Biden sein, mit den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Erholung und das Wachstum.



Politische Risiken und die Corona-Pandemie seien wichtige Faktoren in 2020 gewesen. Ein stabileres Umfeld dürfte Anleger jedoch zu Investitionen ermutigen, was sich positiv auf die Bewertungen auswirken sollte. Mit den ersten Impfungen in Großbritannien Anfang Dezember wird die Liste der "bekannten Unbekannten" innerhalb der Märkte kürzer und unser Vertrauen wächst, so die Experten von Janus Henderson Investors. In Großbritannien exponierte Unternehmen und Sektoren mit einer hohen Konjunktursensitivität, wie z.B. Industrieunternehmen, würden voraussichtlich profitieren, da die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona allmählich zurückgenommen würden. Auf der Short-Seite bietet eine größere Aktien-Streuung Chancen, insbesondere bei den Unternehmen, bei denen die Erwartungen an eine Rückkehr zu den Rentabilitätsniveaus vor der Pandemie zu optimistisch erscheinen oder bei denen bereits bestehende Probleme durch die Ereignisse im Jahr 2020 verstärkt wurden, so die Experten von Janus Henderson Investors. (17.12.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Luke Newman, Portfoliomanager bei Janus Henderson, äußert sich über die besonderen Herausforderungen, die die Pandemie im Jahr 2020 mit sich brachte, sowie die Aussichten für Absolute Return in den kommenden Monaten.Im Jahr 2020 habe es viele Unsicherheiten gegeben - darunter die Entwicklung der Wirtschaft, da die Länder auf die Ausbreitung von Corona reagiert und sich entsprechend angepasst hätten, sowie der politische Zirkus um den Brexit und die US-Wahlen. Zu Beginn des Jahres sei die Investorenstimmung zunächst gut gewesen: Es habe eine vermeintliche Klarheit in Bezug auf den Brexit unter einer konservativen Regierung mit absoluter Mehrheit geherrscht, es habe Anzeichen einer Deeskalation der Spannungen im Nahen Osten und Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gegeben. Dies habe sich mit der Ausbreitung von Corona schlagartig gegen Ende des ersten Quartals geändert, als der Markt beträchtliche wirtschaftliche Verwerfungen eingepreist habe und den Regierungen bewusst geworden sei, dass eine globale Pandemie gedroht habe.Bei der Absolute-Return-Strategie könne der Einsatz von Brutto- und Netto-Exposure dazu beitragen, das Risiko zu minimieren oder zu erhöhen, um Marktvolatilitäten gerecht zu werden. Gleichzeitig habe es in verschiedenen Phasen des Jahres 2020 Möglichkeiten gegeben, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite der Märkte zu investieren. Wir haben vier verschiedene Phasen identifiziert, die jeweils ein umfassenderes Instrumentarium zur Unternehmensbewertung erforderte, als dies in den letzten Jahren der Fall war: Risikoreduzierung, Rekapitalisierung, "Unlocking" und Value-Rotation, so die Experten von Janus Henderson Investors.