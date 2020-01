So erscheine die Verpflichtung Chinas, die Importe aus den USA um 200 Mrd. US-Dollar bzw. mehr als 100% im Vergleich zu 2017 zu steigern, nur schwer realisierbar zu sein. So schätze Shanghai JC Intelligence, dass gemäß Abkommen China beispielsweise 4.500 Tonnen an Sojabohnen pro Jahr importieren müsste. Dabei habe das Land selbst im Rekordjahr 2016 lediglich 3.366 Tonnen eingeführt. Bei Mais und Getreide seien die Diskrepanzen ähnlich. Nun möge es sein, dass China diese Fehlbeträge durch entsprechende Mehrimporte bei Industriegütern, Dienstleistungen und Energiegütern kompensieren könne.



Was passiere jedoch, wenn China die Vertragsbedingungen nicht erfülle? Nun, es gebe einen Schlichtungsmechanismus, in dessen Zuge die USA auch wieder Zölle anheben könnten. China dürfe laut Abkommen nicht auf diese Zölle mit Gegenzöllen antworten. Allerdings habe das Land die Möglichkeit, aus dem Abkommen wieder auszusteigen. Nach der US-Präsidentschaftswahl im November 2020 - vorher werde US-Präsident Donald Trump vermutlich auf Klagen verzichten - könnte der Handelskrieg ohne weiteres wieder aufflammen.



Zurück zu den Einfuhrverpflichtungen Chinas. Ganz offensichtlich verstoße das Abkommen damit gegen die Normen der WTO, dessen Regelwerk gelenkten Handel ausschließe. Denn wenn China beispielsweise seinen Soja-Verbrauch vorwiegend mit Importen aus den USA abdecke, würden andere Länder wie Brasilien ausgeschlossen oder zumindest benachteiligt. Entsprechend dürften auch europäische Unternehmen Umsatzeinbußen erleben, falls China auf Importe von Industriegütern aus Europa verzichte, um sie stattdessen zu vermutlich höheren Preisen aus den USA zu beziehen. Der US-Regierung bereite dies sicherlich keine Kopfschmerzen, zumal man gerade erst mit der Blockade von Richterposten beim Berufungsgericht der Welthandelsorganisation (WTO) der Zerstörung des Welthandelssystems weiteren Vorschub geleistet habe. Für die Weltwirtschaft aber, die viele Jahrzehnte von dem freien Warenverkehr profitiert habe - mehrere hundert Millionen Menschen hätten der Armut entkommen können - deute sich eine dauerhafte Belastung an, da der Protektionismus weiter um sich greifen dürfte.



Es sei auch nicht zu erwarten, dass ein zweites umfassenderes Abkommen zwischen den USA und China an diesem Trend etwas ändern werde. Zwar werde kolportiert, dass bei einem Phase II-Abkommen die USA die in den letzten Jahren erhobenen Einfuhrzölle wieder senken würden. Verbindliche Zusagen würden jedoch nicht existieren. Gleichzeitig sei zu erwarten, dass die USA Forderungen an China stellen würden, damit das Land sein Streben nach einer technologischen Vorherrschaft aufgebe - ein Punkt, bei dem China keine Konzessionen machen werde. Damit dürfte das Phase II-Abkommen kaum Chancen auf Realisierung haben.



Insgesamt könne man festhalten: Während kurzfristig die Unsicherheit etwas nachlasse, seien sowohl für die USA als auch für den Rest der Welt wachstumsbelastende Effekte zu erwarten. Überdies könne der Handelskrieg zwischen den beiden Wirtschaftsmächten spätestens nach den US-Wahlen jederzeit wieder hochkochen. (16.01.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach 18 Monaten haben die USA und China endlich ein Handelsabkommen unterzeichnet, das so genannte Phase I-Abkommen, dem eine umfassendere Vereinbarung folgen soll, so Dr. Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank.Unter anderem sehe das Abkommen vor, dass China in den nächsten zwei Jahren 200 Mrd. US-Dollar mehr an Gütern aus den USA importiere und dass die USA im Gegenzug Zölle von 15% auf China-Importe im Volumen von 110 Mrd. US-Dollar halbieren und auf bereits angekündigte Zölle für ein Importvolumen von 162 Mrd. US-Dollar verzichten würden. Könne die Welt jetzt aufatmen, so wie die Aktienmärkte dies suggerieren würden?Bis zu einem gewissen Grade könne man das, denn der Vertrag bedeute vor allem, dass zunächst die Waffen ruhen würden. Man sollte das Abkommen aber nicht überbewerten, denn der Konflikt zwischen den beiden Nationen, bei dem es um Hegemonialbestrebungen in Sachen Technologie, wirtschaftlicher Macht und letztlich auch militärischer Dominanz gehe, sei dadurch nicht gelöst. Eine umfassendere Vereinbarung werde daher sicher noch auf sich warten lassen, zumal in einem Wahljahr. Das jetzt unterschriebene Abkommen werfe zudem einige Fragen auf.