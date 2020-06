Börsenplätze Abivax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Abivax-Aktie:

21,20 EUR -0,70% (16.06.2020, 16:08)



Euronext Paris-Aktienkurs Abivax-Aktie:

21,20 EUR +1,44% (16.06.2020, 16:12)



ISIN Abivax-Aktie:

FR0012333284



WKN Abivax-Aktie:

A14UQC



Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

2X1



Euronext Paris-Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

ABVX



Kurzprofil Abivax SA:



Abivax (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln. Abivax ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Twitter @ABIVAX. (16.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abivax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Abivax SA (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) unter die Lupe.Als kleines Biotech-Unternehmen sei Abivax regelmäßig auf liquide Mittel angewiesen, um alle Studienprogramme wie geplant voranzutreiben. In der Pipeline stehe der Wirkstoff ABX464 im Fokus, den die Franzosen auch gegen Covid-19 erproben würden. Für diese Indikation habe Bpifrance eine nicht verwässernde Finanzierung bereitgestellt. Doch damit nicht genug.Laut Abivax habe eine weitere nicht verwässernde Finanzierung in Form eines vom französischen Staat gesicherten Darlehens in Höhe von fünf Millionen Euro gesichert werden können. Kreditgeber sei die Société Générale. Mit diesen Mitteln sei die Biotech-Gesellschaft nun bis Anfang 2021 durchfinanziert. Das schaffe Planungssicherheit."Über die Finanzierung von Bpifrance hinaus brauchen wir zusätzlich 30 Millionen Euro, die wir präferiert in nicht-verwässernder Weise aufnehmen wollen, also zum Beispiel mittels Krediten, oder durch Partnering. Eine Kapitalerhöhung schließen wir aber nicht gänzlich aus", so Abivax-CEO Hartmut Ehrlich vor der jüngsten Finanzierung gegenüber dem AKTIONÄR. Ergo: Es seien langfristig weitere liquide Mittel nötig. Abivax prüfe derzeit weitere, nicht verwässernde Finanzierungsmöglichkeiten, heiße es in der jüngsten Pressemitteilung.Dass Kreditinstitute der kleinen Biotech-Schmiede Darlehen gewähren würden, sei ganz klar positiv zu werten. Dadurch umgehe Abivax größere Kapitalerhöhungen, die zulasten der Altaktionäre gehen würden. Gleichzeitig zeuge die Kreditvergabe von einem enormen Vertrauensbeweis.Abivax bleibt hochinteressant - aber auch hochspekulativ, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ausnahmslos mutige Anleger sollten die Aktie ihrem Depot beimischen. Stopp: 14,00 Euro. (Analyse vom 16.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link