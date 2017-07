Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

60,095 EUR -3,77% (24.07.2017, 16:13)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (24.07.2017/ac/a/d)





Nürnberg (www.aktiencheck.de) - Abgas-Skandal - nun auch Daimler-Kunden betroffen? AktiennewsDer Abgas-Skandal weitet sich scheinbar weiter und weiter aus, so Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Verunsicherte Autofahrer bangen um das Schicksal ihrer Fahrzeuge. "Immer mehr Autohersteller geraten in das Visier der Behörden, weil Auffälligkeiten bei den Abgaswerten festgestellt werden", erklären Dr. Marcus Hoffmann und Mirko Göpfert, Partner der im Verbraucherschutzrecht tätigen Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg.Schon seit Wochen kursieren Meldungen um vermeintliche Abgasmanipulationen bei Fahrzeugen von Mercedes-Benz. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte diesbezüglich Ermittlungen eingeleitet und auch Geschäftsräume des Herstellers durchsucht. "Anscheinend sind die Ermittler nun auch hier fündig geworden, jedenfalls scheint es verdächtige Motoren zu geben", erläutert Rechtsanwalt Göpfert.Nach aktuellen Berichterstattungen in den Medien sollen die Sechs- und Vierzylindermotoren OM 642 und OM 651 mit unzulässigen Abschalteinrichtungen versehen sein. Die Motorenreihen sind in zahlreichen Fahrzeugtypen mit unterschiedlichen Leistungsstufen verbaut worden. "Verbraucher sollten die Berichte zum Anlass nehmen, ihre Fahrzeuge zu überprüfen und gegebenenfalls weitere Schritte einzuleiten", rät Dr. Marcus Hoffmann.Die Verbraucherschutzkanzlei hatte bereits einen Handlungsleitfaden für möglicherweise Betroffene des Abgasskandals erarbeitet. "Anhand unseres Leitfadens können Erwerber ihr weiteres Vorgehen organisieren und koordinieren", merken die Rechtsanwälte Göpfert und Dr. Hoffmann an. Sie führen weiter aus: "Ebenso qualifiziertes wie beherztes Vorgehen ist für Verbraucher im Moment besonders wichtig." Zwar kann aktuell noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob Kunden von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) wirklich betroffen sind, allerdings verdichten sich die Hinweise.Kunden betroffener oder auch nur möglicherweise betroffener Hersteller sollten daher Rechtsrat einholen und insbesondere von ihrem Auskunftsrecht gegenüber dem Hersteller Gebrauch machen. Besitzer von Fahrzeugen, die über die in Rede stehenden Motoren verfügen, sollten sich von einem erfahrenen und auf dem Gebiet des Verbraucherschutzrechts fachkundigen Rechtsanwalt beraten lassen.Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:60,09 EUR -3,98% (24.07.2017, 15:57)