Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (News vom 25.03.2021) (26.03.2021/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Abfindung von Ex-Managern kostet Commerzbank Millionen - AktiennewsDeutschlands zweitgrößte Geschäftsbank meldet für 2020 einen herben Verlust, so die Experten von "FONDS professionell".Daher bleibe es beim Sparkurs und dem Abbau von Stellen. Zugleich zahle das Kreditinstitut ehemaligen Managern aber sehr hohe Abfindungen.Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) müsse einen Millionenbetrag für die Abfindungen ehemaliger Spitzenmanager ausgeben. Das würden verschiedene Medien unter Berufung auf den am Mittwoch (24.03) veröffentlichten Vergütungsbericht des Kreditinstituts berichten. Unter der Belegschaft der Bank dürften die Zahlungen auf Unverständnis stoßen, da diesen zugleich ihren strikten Sparkurs inklusive Stellenabbau fortsetze.Ex-Vorstandschef Martin Zielke beispielsweise erhalte laut den Unterlagen eine Abfindung von knapp 3,4 Millionen Euro. Dieser Brutto-Gesamtbetrag werde in 24 monatlichen Raten ausgezahlt. Für 2020, an dessen Ende der Banker bei dem teilverstaatlichten Institut ausgeschieden sei, bekomme Zielke demnach eine Gesamtvergütung von knapp 3,1 Millionen Euro.Goldener Handschlag für Ex-Privatlunden- und Firmenkunden-ChefsDer Vergütungsbericht führe auch die Zahlungen an den neuen Chef Manfred Knof auf, der Ende 2020 von der Deutschen Bank gekommen sei. Er erhalte ein Festgehalt von jährlich 1,9 Millionen Euro. Zudem habe er einmalig für das Jahr 2021 einen zusätzlichen Jahresbeitrag für die betriebliche Altersvorsorge in Höhe von einer Million Euro bekommen, so das "Handelsblatt".2,9 Milliarden VerlustAuf der anderen Seite rechne die Commerzbank auch in diesem Jahr mit einem Verlust. 2020 habe dieser den Meldungen zufolge rund 2,9 Milliarden Euro betragen. Um aus den roten Zahlen zu kommen, habe das Institut verkündet, wieder mehrere Tausend Stellen abzubauen und fast die Hälfte der Filialen für immer zu schließen. Und auch die Aktionäre müssten seit Jahren nicht nur hohe Kursverluste hinnehmen, sondern auch oft auf Dividenden verzichten. Für das Geschäftsjahr 2020 etwa würden Vorstand und Aufsichtsrat vorschlagen, die Dividende zu streichen.