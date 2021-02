Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) ist ein führendes Unternehmen, das auf dem Sektor der Gesundheitsfürsorge tätig ist. Als führender Hersteller von Pharmazie- und Nahrungsergänzungsprodukten sowie von Klinik- und Laborbedarf entdeckt, erforscht, produziert und vermarktet die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Gesundheitsbereich, angefangen bei der Prävention und Diagnose bis hin zur Behandlung, abdecken.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abbott Laboratories-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Gesundheitskonzerns Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) unter die Lupe.Für die kommenden Monate brauche Deutschland nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder Millionen Corona-Schnelltests pro Tag. Große Hersteller wie beispielsweise der "Aktionär"-Top-Tipp Abbott Laboratories könnten von einer solchen möglichen Teststrategie in Deutschland profitieren. Doch Abbott habe viel mehr zu bieten."Das Testen muss massiv ausgebaut werden. Wir brauchen deutlich mehr Schnelltests und zwar national", habe der bayerische Ministerpräsident Söder am Montag vor einer Sitzung des CSU-Vorstands in München gesagt. Schnelltests seien eine Art Sicherheitsschranke.Damit dies möglich werde, müssten nun die Zulassungen für "alle Formen der Schnelltest" beschleunigt werden. "Wir warten händeringend auf neue Formen der Schnelltests, der einfachen Anwendung der Schnelltests, das muss beschleunigt werden", so Söder.Ein namhafter Hersteller von diversen Corona-Diagnostik-Lösungen sei Abbott Laboratories. Das Unternehmen habe derzeit sechs verschiedene Tests in Deutschland auf dem Markt, darunter auch der Panbio Covid-19 Ag Schnelltest, der vor Kurzem die CE-Kennzeichnung für zwei neue Anwendungen habe erhalten können.Abbott habe im Geschäftsjahr 2020 bei Umsatz und Gewinn deutlich wachsen können. Einen großen Anteil an der starken Performance habe das breite Portfolio an Corona-Tests gehabt. Das Geschäft sollte auch in den kommenden Quartalen mit anhaltender Dauer der Pandemie brummen - und die Aktie mit temporären Konsolidierungsphasen den Aufwärtstrend fortsetzen.Der Wert eignet sich hervorragend für konservative Anleger mit Weitblick, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2021)Mit Material von dpa-AFX