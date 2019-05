AbbVie sei ein Unternehmen, das regelmäßige Dividenden ausschütte, da seit der fünfjährigen eigenständigen Geschäftstätigkeit keine Dividendenzahlung ausgelassen worden sei. Zudem sei die Dividendenausschüttung pro Aktie von Jahr zu Jahr gestiegen. Das Verhältnis von Dividenden zu Freiem Cash-Flow habe Ende 2018 bei rund 0,5 gelegen. Es gebe als eine Sicherheitsmarge, die dem Unternehmen Komfort für steigende Dividenden biete. All diese Faktoren - solide Rentabilität, sichere Dividende und niedrige Bewertung im Vergleich zur Peer Group - würden zu dem Schluss führen, dass die Aktie für Anleger mit längerem Anlagehorizont attraktiv sein könnte. Bei aktueller Bewertung habe AbbVie nämlich eine Dividendenrendite von 5,43% - die Renditen der Unternehmen, die man im vorherigen Absatz zur Konstruktion einer Peergroup verwendet habe, liege zwischen 2,23% (Eli Lilly) und 3,52% (Bristol-Myers Squibb). (Analyse vom 17.05.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze AbbVie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AbbVie-Aktie:

71,61 EUR +0,38% (20.05.2019, 13:06)



NYSE-Aktienkurs AbbVie-Aktie:

79,46 EUR -0,05% (17.05.2019)



ISIN AbbVie-Aktie:

US00287Y1091



WKN AbbVie-Aktie:

A1J84E



Ticker-Symbol AbbVie-Aktie Deutschland:

4AB



NYSE Ticker-Symbol AbbVie-Aktie:

ABBV



Kurzprofil AbbVie Inc.:



AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE Ticker-Symbol: ABBV) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in North Chicago im US-Bundesstaat Illinois, das sich v.a. auf Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert. Zu den wichtigsten Forschungsgebieten gehören Hepatitis C, Krebs, Immun-, Nieren- und Nervenerkrankungen sowie Frauengesundheit. Die erfolgreichsten bereits erhältlichen Produkte sind Humira, AndroGel, Lupron, Creon, Synthroid, Synagis, Kaletra und Norvir. Außerdem befinden sich über 20 weitere Medikamente in Phase II- oder Phase III-Stadien der Zulassung. Sie sollen die Therapie von Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer Endometriose oder Schizophrenie unterstützen. Neben den USA unterhält der Pharmakonzern auch Forschungszentren in Deutschland und China und vertreibt seine Produkte weltweit. (20.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AbbVie-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen die Aktie von AbbVie (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE Ticker-Symbol: ABBV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.AbbVie sei 2013 als Ableger von Abbott Laboratories gegründet worden und sei eines der sechs größten US-amerikanischen Pharmaunternehmen. Das Unternehmen hebe sich von der Gruppe ab, weil es trotz seines starken Arzneimittelportfolios deutlich niedrigere Gewinnmultiplikatoren als der Durchschnitt aufweise.Abbott Laboratories, das US-amerikanische Gesundheitsunternehmen mit über 130-jähriger Geschichte, habe Ende 2011 bekannt gegeben, dass es sich in zwei Unternehmen aufteilen werde: Eines davon konzentriere sich auf Medizinprodukte und Generika, das andere auf forschungsbasierte Arzneimittel. Letzteres sei AbbVie genannt und Anfang 2013 aus den Unternehmensstrukturen von Abbott Laboratories ausgegliedert worden. Das neue Unternehmen habe die Rechte an den Medikamenten erhalten, die zuvor von der Forschungsabteilung von Abbott Laboratories entwickelt worden seien, einschließlich Humira. Das immunologische Medikament sei mit einem Umsatz von fast 20 Mrd. USD im Jahr 2018 das meistverkaufte verschreibungspflichtige Arzneimittel der Welt.Kein Wunder, dass es auch der Hauptgewinntreiber für AbbVie sei: 2018 habe es über 60% zum Umsatz des Unternehmens beigetragen. Nichts halte jedoch ewig, auch Medikamentenpatente nicht. Eine solche hohe Umsatzkonzentration stelle für das Unternehmen nach Ablauf des Patents ein erhebliches Risiko dar. Dieser Effekt habe bereits begonnen, als das Humira-Patent in Europa Ende 2018 ausgelaufen sei und Substitute auf den Markt gekommen seien. AbbVie habe jedoch Lücken im US-Patentsystem genutzt, sodass Humira bis 2023 vor anderen Wettbewerb im Land geschützt sei.Dennoch würden in jedem Markt irgendwann Patente auslaufen und Humira werde anfangen, Marktanteile an günstigere Alternativen bzw. Generika zu verlieren. Das bedeute nicht, dass die Einnahmen von Humira im Jahr 2023 sofort auf Null fallen würden, aber ein Rückgang scheine unvermeidlich. In diesem Kontext könnte es ratsam sein, einen genaueren Blick auf die anderen Medikamente im Portfolio des Unternehmens zu werfen. Im Jahr 2018 habe das Unternehmen fast 15 Produkte vermarktet. Allerdings hätten im Jahr 2018 nur drei davon einen Jahresumsatz von mehr als 1 Mrd. USD erwirtschaftet. Tatsächlich hätten diese drei Medikamente über 80% des Umsatzes von AbbVie ausgemacht.Ein ziemlich beeindruckendes Tempo. Man sollte beachten, dass der Umfang von 35 Mrd. USD den Gesamtumsatz von AbbVie im Jahr 2018 (32,75 Mrd. USD) übersteige. Wie bereits gesagt, werde Humira nach Ablauf des Patentschutzes wahrscheinlich noch Einnahmen generieren, wobei die Erwartungen deutlich geringer ausfallen sollten. Zusammenfassend lasse sich sagen, dass die Aussichten vielleicht doch nicht so schlecht aussehen würden, wie man es am Anfang vermutet haben könnte.Da das Unternehmen scheinbar Produkte habe, die in der Zukunft den entgangenen Humira-Umsatz ausgleichen könnten, möge die Bewertung in Bezug auf Wettbewerber verwirrend sein. Vielleicht könnten die Finanzdaten eine Antwort geben. Die Bruttomarge als auch die operative Marge von AbbVie liege in Q1 über dem Durchschnitt der Peergroup. Die Nettogewinnmarge liege wiederum unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe, aber die Marge von Eli Lilly von 83,3% sei hier ein klarer Ausreißer. Der Medianwert könnte ein besser geeignetes Maß sein, wobei AbbVie in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 die Peergroup übertroffen habe. Bei der Kapitalrendite sei eine ähnliche Situation zu erkennen, da Eli Lilly den Durchschnittswert signifikant beeinflusse und AbbVies Vermögensrendite wieder über dem Median der Peergroup liege.Die F&E-Ausgaben könnten Anlass zur Sorge geben, da AbbVie im ersten Quartal 2019 einen relativ geringeren Anteil der Einnahmen für die Forschung ausgegeben habe als seine Konkurrenten. Die F&E-Ausgaben der beiden größten Unternehmen - Pfizer und Johnson & Johnson - scheinen diese Einschätzung zu unterstützen. Eli Lilly und Bristol-Myers Squibb seien gemessen am Umsatz 35% bzw. 25% kleiner als AbbVie, und tatsächlich habe der Nominalbetrag der F&E-Ausgaben zwischen diesen drei Unternehmen nicht sehr stark variiert. Solide Margen, effiziente Nutzung der Vermögenswerte und mehr oder weniger durchschnittliche F&E-Ausgaben scheinen eine signifikante Lücke zwischen Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) und Kurs-Umsatz/Verhältnis (KUV) von AbbVie und seinen Wettbewerbern nicht zu rechtfertigen, so die Experten von XTB.