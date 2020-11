Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG.



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (12.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Klar, die Aareal Bank sei ein Spezialfinanzierer für gewerbliche Immobilien und keine Universalbank. Ein Segment wie das Investmentbanking, das im laufenden Jahr die entstandenen Löcher stopfen könnte, habe die Areal Bank nicht. So seien die Erwartungen der Analysten durchweg verfehlt worden, auch wenn das Geldhaus prinzipiell solide dastehe.In Q3 habe der MDAX-Konzern Aareal Bank weitere 61 Mio. Euro für gefährdete Kredite zurückgelegt, im Vorjahreszeitraum seien es nur 27 Mio. Euro gewesen. Analysten hätten auch nur mit 57 Mio. Euro gerechnet. Damit habe die Bank in diesem Jahr schon 167 Mio. Euro in die Risikovorsorge gesteckt, gut dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Der Betriebsgewinn sei in Q3 im Jahresvergleich um 83 Prozent auf elf Millionen Euro abgesackt. Unter dem Strich sei auf die Aktionäre ein Verlust von vier Millionen Euro nach einem Gewinn von 35 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum entfallen. Analysten hätten mit einem Ergebnis nach Steuern und Dritten von zwei Millionen Euro gerechnet.Beim Ausblick werde der Vorstand nun etwas vorsichtiger. Die Auswirkungen der Krise seien zwar weiterhin auf einem "beherrschbaren Niveau", würden aber zu einer Prognosesenkung für das Betriebsergebnis im Gesamtjahr führen. Es solle jetzt im "mittleren" statt im "mittleren bis oberen zweistelligen Millionenbereich" liegen. Nach neun Monaten habe es bei 24 (Vorjahr: 186) Mio. Euro gelegen. Analysten hätten bisher mit 71 Mio. Euro gerechnet.Finanzvorstand Marc Heß habe zum Abschneiden im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2020 erklärt: "Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie treffen auch uns, keine Frage. Aber die bisherigen Belastungen sind für uns beherrschbar - und aufgrund unserer starken finanziellen Position auch absolut verkraftbar. Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen nutzen wir Chancen im Neugeschäft und haben mit dem Minderheitenverkauf Aareon an Advent einen wichtigen strategischen Meilenstein erreicht." Mit einer harten Kernkapitalquote von mehr als zwanzig Prozent sei das Geldhaus für jegliches Szenario sehr gut aufgestellt.Engagierte Anleger bleiben bei der Aareal Bank-Aktie dabei, Mutige können den Rücksetzer zum Einstieg nutzen und auf eine Erholung setzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp liege bei 13,50 Euro. (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link