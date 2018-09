XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (12.09.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).Der Immobilienfinanzierer habe mit dem Bundesverband Deutscher Banken (BdB) - nicht überraschend (erste Spekulationen habe es schon Mitte August gegeben) - eine Einigung über den Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank erzielt. Er sei seit 2015 im Eigentum des BdB und seitdem nicht mehr im Neukreditgeschäft aktiv. Das Kreditvolumen habe per 30.06.2018 533 Mio. Euro betragen. Die Aareal Bank werde den geordneten Rückbau des Kreditportfolios wertschonend fortsetzen und verfolge ferner keine weitergehenden strategischen Ziele mit der Übernahme. Der Kaufpreis liege bei ca. 162 Mio. Euro und die Transaktion werde bei Erstkonsolidierung zu einem Zugangsgewinn (negativer Goodwill) von ca. 52 Mio. Euro führen. Das Betriebsergebnis in 2019 würde laut Unternehmensangaben wahrscheinlich mit einem sehr niedrigen zweistelligen Millionenbetrag belastet.Für den Fall, dass der Vollzug noch in 2018 stattfinde (wovon der Analyst derzeit ausgehe), erhöhe die Aareal Bank die Prognose für das Betriebsergebnis für 2018 auf 312 bis 352 (bisher: 260 bis 300) Mio. Euro. Der Analyst haben seine Prognosen entsprechend angepasst (Betriebsergebnis 2018e: 330 (alt: 278) Mio. Euro; EPS 2018e: 3,65 (alt: 2,80) Euro; DPS 2018e: 2,70 (alt: 2,60) Euro). Für 2019 rechne er jetzt mit einem EPS von 3,19 (alt: 3,33) Euro. Alles in allem werte er die geplante Übernahme positiv, weil dadurch ein positiver Einmaleffekt von rund 40 Mio. Euro entstehe. Ferner sehe er geringe Risiken, weil die Aareal Bank schon bei den Übernahmen der Corealcredit und WestImmo die Fähigkeit, Sondersituationen erfolgreich zu nutzen, unter Beweis gestellt habe.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Aareal Bank-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 41,00 auf 40,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 12.09.2018)