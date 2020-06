Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (19.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Aareal Bank sei im Zuge des Corona-Crahs im Frühjahr hart getroffen worden. Im Gegensatz zu anderen Titeln aus der Finanzbranche dümpele der Kurs noch immer fast 45 Prozent unter dem Hoch vom Februar. Doch neue Aussagen des CEO Hermann Merkens würden hoffen lassen, dass es zu einer Erholungsbewegung kommen könnte.Im Interview mit der "Börsen-Zeitung" habe der CEO über die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie gesprochen: "Unser Portfolio macht uns Arbeit, aber keine Sorgen. Was wir eventuell sehen werden, sind Wertveränderungen der finanzierten Objekte und sicherlich einen - insgesamt verkraftbaren - Zuwachs in der Risikovorsorge." Er habe außerdem klar gestellt, dass man aus heutiger Sicht wohl ohne Staatshilfen durch die Krise komme. Vor mehr als zehn Jahren habe der Spezialfinanzierer noch Gelder des Bankenrettungsfonds in Anspruch nehmen müssen.Kursfantasien könnten dagegen neue Aussagen von Merkens zum geplanten Teilverkauf der IT-Tochter Aareon wecken. "Innerhalb von ein paar Wochen ist so etwas realistischerweise kaum zu schaffen, viele Monate sollte es aber auch nicht dauern." Es gebe bereits Interesse von "deutlich" mehr als einer Handvoll Interessenten. Wohl auch wegen dem Zusatzertrag durch eine Veräußerung von Areon halte Merkens im Gesamtjahr ein deutlich positives Betriebsergebnis für erreichbar.Kryptisch habe sich Merkens zu der Frage geäußert, was mit dem Verkaufserlös der Aareon-Beteiligung passieren solle: "Der Einsatz freien Kapitals im Unternehmen ist nicht von den aktuellen und möglichen künftigen Ausschüttungsbeschränkungen der EZB betroffen." Auf die Frage, ob es zu einer Sonderausschüttung kommen könne, habe Merkens geantwortet, dass andere wertschaffende Verwendungsmöglichkeiten prioritär seien.Der Kursrückgang in den letzten Monaten erscheine übertrieben, im Vergleich zur Gesamtbranche habe die Aktie Nachholpotenzial. Mittelfristig locke die Aussicht auf eine Dividende. Aktuell stehe der Kurs vor dem hartnäckigen Widerstand bei 18,38 Euro. Kurz darüber verlaufe ein Gap (18,40 bis 18,70 Euro). Das dürfte demnächst geschlossen werden. Eine Unterstützung befinde sich hingegen um 17,00 Euro."Der Aktionär" ist positiv gestimmt für die Aktie und hat ein Kursziel von 25,00 Euro, so Fabian Strebin. Bei 16,00 Euro sollte ein Stopp gesetzt werden. (Analyse vom 19.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link