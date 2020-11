Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

18,93 EUR +0,11% (20.11.2020, 15:30)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (20.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.2020 habe das Wiesbadener Finanzinstitut hart getroffen. Mit der Corona-Krise sei das Kerngeschäft - die Vergabe von Immobilienkrediten für Hotels und Büros - ins Stocken geraten. Die Prognose sei kürzlich gesenkt worden und CEO Hermann Merkens lasse aus gesundheitlichen Gründen sein Amt mehrere Monate ruhen. Doch seit der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff sei der Knoten geplatzt.Das Jahr sei fast vorbei, für die Aareal Bank sei es gelaufen. Das vierte Quartal sollten Anleger abhaken, der Blick richte sich auf 2021. Und da sollte sich das Bild deutlich aufhellen. Die Aareal Bank-Aktie habe bereits einen Teil der Erwartung vorweggenommen und die 200-Tage-Linie bei 17,91 Euro übersprungen. Nun kämen die Widerstände bei 19 und 19,30 Euro in den Fokus.Das Papier sei eine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Nach dem Kaufsignal an der 200-Tage-Linie könnten Neueinsteiger zugreifen. Der Stopp liege bei 13,50 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.11.2020)Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:18,89 EUR -0,32% (20.11.2020, 15:14)