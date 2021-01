Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

21,18 EUR -0,66% (21.01.2021, 11:19)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (21.01.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank: Dividendenankündigung hält Anleger bei der Stange - AktienanalyseDie auf Finanzierungen von Hotels und Büros spezialisierte Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) hat im vergangenen Jahr vorläufigen Zahlen zufolge einen Verlust in zweistelliger Millionenhöhe eingefahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zur Begründung habe das Institut auf eine höhere Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle verwiesen. "Wir haken das Pandemie-Jahr 2020 mit einer umfassenden Vorsorgemaßnahme für Covid-19-bedingte Risiken ab", habe Finanzchef Marc Heß erklärt. Wegen der verschärften Lockdown-Maßnahmen sei für alle Darlehen, für die die Bank Zahlungsaufschub gewährt habe, eine Risikovorsorge gebildet worden. "Wir haben damit den Rücken frei, um die Chancen, die sich aus einem veränderten Umfeld für uns ergeben, konsequent zu nutzen." Eigentlich nicht die besten Nachrichten. Denn zuvor habe Heß einen Gewinn im mittleren zweistelligen Millionenbereich in Aussicht gestellt. An der Börse sei es dennoch aufwärts gegangen.Gut sei angekommen, dass die Aareal Bank trotz des Verlusts eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie zahlen wolle. Diese solle gesplittet werden. Ein Teil soll nach der Hauptversammlung im Mai ausgeschüttet werden, eine weitere Tranche soll es im vierten Quartal geben, wenn es keine Einwände von der EZB gibt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:21,20 EUR +0,38% (21.01.2021, 11:22)