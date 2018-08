XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

36,26 EUR -6,21% (14.08.2018, 12:51)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

36,51 EUR -5,49% (14.08.2018, 13:02)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (14.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) von 41 auf 38,43 Euro.Das Wiesbadener Finanzinstitut habe im zweiten Quartal 2018 eine Verbesserung des bereinigten Betriebsergebnisses um 5% erzielt und habe damit im Rahmen der Konsensschätzung der Analysten gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch wenn die Margen der Aareal Bank in Q2 gegenüber dem Vorjahr schwächer ausgefallen seien, habe das Management den Ausblick auf die Margenentwicklung für das Gesamtjahr bestätigt. Das Türkei-Engagement sei mit netto 110 Mio. Euro überschaubar und bereite der Unternehmensführung "keine größeren Kopfschmerzen".Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Aareal Bank-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 41 auf 38,43 Euro reduziert. (Analyse vom 14.08.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Aareal Bank AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: