Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

34,821 EUR -1,64% (05.04.2017, 11:05)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (05.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktie im Aufwärtstrendkanal - ChartanalyseDie Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist keine Bank wie jede andere. Denn die Aareal Bank hat sich auf Finanzierungen in der boomenden Immobilien-Branche spezialisiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das besondere Alleinstellungsmerkmal der Aareal Bank sei nach eigenen Angaben die Kombination aus lokaler Marktexpertise und branchenspezifischem Know-how. Die Aktie der im MDAX notierten Aareal Bank scheine mit einem für 2018 geschätzten Gewinnvielfachen von 11,9 moderat bewertet.Seit Juli des vergangenen Jahres bewege sich die Aktie der Aareal Bank in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzungslinie des Trendkanals verlaufe aktuell bei etwa 34,50 Euro. Bei exakt 34,15 Euro wurde das aktuelle Jahrestief markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.04.2017)XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:34,80 EUR -1,42% (05.04.2017, 10:50)