Aareal Bank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 24,20 Buy Warburg Research Andreas Pläsier 04.08.2020 19,00 Kaufen DZ BANK Markus Mischker 20.05.2020 15,00 Hold Deutsche Bank Benjamin Goy 20.05.2020 15,50 Halten Independent Research Jan Lennertz 13.05.2020 15,50 Halten Nord LB Michael Seufert 12.05.2020

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (12.08.2020/ac/a/d)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 24,20 oder 15,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Aareal Bank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Aareal Bank AG wird am 13. August 2020 die Zahlen für das zweite Quartal 2020 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Aareal Bank-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Andreas Pläsier, sie in einer Analyse vom 04.08.2020 weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 27,00 auf 24,20 Euro gesenkt. Das zweite Quartal dürfte für den Immobilienfinanzierer positiv verlaufen sein, so der Analyst. Angesichts der Vorabankündigungen sei das Überraschungspotenzial aber begrenzt.Die niedrigste Kursprognose für die Aareal Bank-Aktie kommt von der Deutschen Bank und liegt bei 15,00 EUR. Analyst Benjamin Goy hat den Titel in einer Analyse vom 20.05.2020 unverändert mit dem Votum "hold" bewertet. Das Kursziel wurde bei 15,00 Euro belassen. Dass der Immobilienfinanzierer nach einem Minderheitsaktionär für seine IT-Tochter Aareon sucht, sei eine positive Nachricht, so Goy. Ein Partner würde die Wachstumschancen von Aareon stärken und dürfte der Aareal Bank einen signifikanten Buchgewinn bescheren.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Aareal Bank-Aktie?Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: