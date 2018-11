Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (07.11.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Werner Schirmer, Senior Investment Analyst von der LBBW:Werner Schirmer, Senior Investment Analyst der LBBW, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Versicherungsunternehmens AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) nach wie vor zu kaufen.Die Neunmonats-Eckdaten von AXA seien nach Erachten der Analysten der LBBW erfreulich ausgefallen. Die Erträge seien gegenüber dem Vorjahreszeitraum bereinigt um 4% auf 75,8 Mrd. EUR geklettert. Während das Schaden- & Unfallgeschäft nur um 1% auf 25,4 Mrd. EUR zugelegt habe, seien die Lebensversicherung um 4% auf 37,2 Mrd. EUR, das Krankengeschäft um 7% auf 9,9 Mrd. EUR und das Asset Management um 8% auf 3,0 Mrd. EUR vorangekommen. Abgesehen von Asia Direct und Asia High Potenzials hätten alle 17 einzeln ausgewiesenen Regionen Ertragszuwächse verbuchen können. Das Neugeschäft in der Lebensversicherung habe beim Volumen um 9% und beim Gewinn um 4% zugelegt. Alle Märkte außer Deutschland und Asien (ex Japan) gaben dabei aus unserer Sicht ein gutes Bild ab, so die Analysten der LBBW.Das Asset Management hingegen habe im Fall von AXA IM einen Nettomittelabfluss um 5 Mrd. EUR und im Fall der US-Tochter AllianceBernstein um 7 Mrd. EUR verkraften müssen. Die aufsichtsrechtliche Kapitalausstattung (Solvency-II-Quote) des AXA-Konzerns sei zwar im dritten Quartal angesichts des Kaufs des Bermuda-Versicherers XL von 233% auf 195% zurückgegangen, liege aber immer noch komfortabel innerhalb des vom Management avisierten Korridors von 170% bis 230%. Allein XL habe durch die Hurrikans und Taifune im September und Oktober offenbar Schäden in Höhe von 500 Mio. EUR (vor Steuer; nach Rückversicherung) verkraften müssen.Nachdem die Börsenbewertung von AXA hinsichtlich Gewinne und Substanzwert auch nach dem XL-Kauf noch günstiger als die der europäischen Konkurrenz ist (und wir die Aussichten für den Gesamtkonzern positiv beurteilen), lassen wir unsere Kaufempfehlung für die AXA-Aktie unverändert, so Werner Schirmer, Senior Investment Analyst der LBBW. Das Kursziel bleibe bei 27,50 EUR. (Analyse vom 07.11.2018)Börsenplätze AXA-Aktie:Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:22,27 EUR +1,11% (07.11.2018, 17:35)