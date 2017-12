ISIN AXA-Aktie:

Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (01.12.2017/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktie stabilisiert sich wieder - AktienanalyseEuropas zweitgrößter Versicherer AXA (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) hat aufgrund einer leichten Schwäche im Bereich Lebens- und Krankenversicherungen sein Geschäft zuletzt nicht ausweiten können, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In den ersten neun Monaten des Jahres habe der Umsatz bei 75,4 Mrd. Euro gelegen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Das sei am Parkett überhaupt nicht gut angekommen: Die AXA-Aktie habe in erster Reaktion mehr als 2 Prozent verloren. Inzwischen habe sich der Kurs wieder stabilisiert. Dazu hätten auch die Analysten etwas beigetragen. Die meisten würden den Titel auf dem aktuellen Niveau für kaufenswert halten. Zudem war AXA in der Vergangenheit vor allem für dividendenbewusste Anleger stets eine gute Adresse gewesen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2017)Börsenplätze AXA-Aktie:25,12 EUR -1,63% (01.12.2017, 09:53)Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:25,085 EUR -1,05% (01.12.2017, 09:54)