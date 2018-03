Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

25,50 EUR -1,39% (01.03.2018, 11:18)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (01.03.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Versicherungsunternehmens AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Die von dem Unternehmen präsentierten vorläufigen Zahlen für 2017 hätten ergebnis- wie dividendenseitig etwas oberhalb der Analysten-Schätzungen gelegen. Somit scheine es mit seinem anvisierten Strategieprogramm Ambition 2020 gut im Plan zu liegen. Erfreulich sei neben der Entwicklung der Sparten Asset Management, Life&Savings und Health eine vergleichsweise geringe Ergebnisbelastung in der Sparte Schaden/Unfall durch die verheerenden Naturkatastrophen des abgelaufenen Geschäftsjahres gewesen. Ferner würden die Dividendenattraktivität und die Aussicht auf den geplanten Börsengang des US-Geschäfts der AXA die Kursdynamik unterstützen. Der Analyst halte das Wertpapier im Branchenvergleich mit KGVs um 10 für eher günstig bewertet.Volker Sack, Aktienanalyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Kaufempfehlung für die AXA-Aktie. Das Kursziel sei von 28,00 auf 30,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 01.03.2018)Börsenplätze AXA-Aktie:Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:25,54 EUR -1,79% (01.03.2018, 11:05)