Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (05.03.2018/ac/a/a)

Hannover (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherungsunternehmens AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF), senkt aber das Kursziel von 30 auf 27 Euro.Mit der Übernahme der XL-Group setze der französische Konzern seine Wachstumstrategie fort, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Börse habe mit einem Kursabschlag von fast 10% reagiert. Sicherlich bestünden eine Reihe von Risiken, die nicht zu vernachlässigen seien. Zu nennen seien hier nun der erhöhte Druck eines Gelingens des IPOs der US-Sparte der AXA, mit dem etwa die Hälfte der Transaktionskosten eingespielt werden sollten. Zudem seien europäische Akquisitionen in den USA im Versicherungsgeschäft in der Vergangenheit auch nicht immer von Erfolg gekrönt gewesen. Außerdem würden doch Managementkapazitäten im erheblichen Umfang für die Transaktion wie den Börsengang (IPO) gebunden. Den Kaufpreis mit KGV von 11 (nach Synergien) bzw. einem Aufschlag von 33% halte Sack für etwas zu hoch. Zu den Chancen würden sicherlich die geplanten Synergien und entsprechende Großenvorteile des neuen Versicherungskonzerns zählen. Auch befürworte der Analyst das Festhalten an der Strategie Ambition 2020.Vor dem Hintergrund der beschriebenen Chancen und Risiken senkt Volker Sack, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel von 30 auf 27 Euro, bestätigt aber seine Kaufempfehlung für die AXA-Aktie. (Analyse vom 05.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:22,67 EUR -11,10% (05.03.2018, 16:20)