Börsenplätze AUTO1 Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

16,59 EUR -0,87% (17.01.2022, 17:32)



XETRA-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

16,40 EUR -2,00% (17.01.2022, 17:35)



ISIN AUTO1 Group-Aktie:

DE000A2LQ884



WKN AUTO1 Group-Aktie:

A2LQ88



Ticker-Symbol AUTO1 Group-Aktie:

AG1



Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (17.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1 Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AUTO1 Group SE (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach fast einem Jahr an der Börse mache die Aktie von AUTO1 keine gute Figur. Die hohe Bewertung zum IPO werde weiter abgestraft und der Titel sei weit abgeschlagen in der MDAX -Performanceliste 2021. Auch das neue Jahr starte schwach und Anleger müssten weiter zittern. Immerhin eine Investmentbank sehe Potenzial bei der Aktie.Seit dem IPO am 4. Februar 2021 notiere die AUTO1-Aktie zu keinem Zeitpunkt oberhalb der Erstnotierung bei 55 Euro. Nach fast einem Jahr an der Börse falle die Bilanz vernichtend aus. Die Aktie habe seitdem rund 70 Prozent an Wert verloren. Der Abwärtstrend sei weiterhin ungebrochen und es scheine kein Ende in Sicht. Damit sei die Aktie zusammen mit TeamViewer mit Abstand das Schlusslicht im Vergleich der Jahresperformance 2021 anderer MDAX-Titel.Es gebe zumindest zwei positive News in den vergangenen Wochen. Zum einen habe J.P. Morgan die Aktie zwar herabgestuft aber belasse ihr Urteil auf "neutral". Als Kursziel für die nächsten Monate rufe die Investmentbank 27 Euro aus. Von aktuell Niveau bei 16,40 Euro wären dies statt 64 Prozent Gewinnpotenzial.Bevor kein nachhaltiger Boden gebildet ist und auch die genannten positiven News wie zuletzt wirkungslos verpuffen, sollten Anleger einen Bogen um die AUTO1-Aktie machen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2022)