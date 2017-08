Kursziel

Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 20 Konzernunternehmen mit rund 20.500 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,5 Milliarden Euro (Juli 2017).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de (25.08.2017/ac/a/nw)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der AURELIUS-Aktie (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) nach Präsentation der Halbjahreszahlen zu? 82,00 Euro oder 55,90 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AURELIUS-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA hat am 10. August den Bericht zum ersten Halbjahr 2017 bekannt gegeben und mit sehr guten Zahlen klar den Weg zu einem neuen Rekordjahr geebnet. Dementsprechend stieg der Konzerngesamtumsatz um 66% auf 2.282,9 Mio. Euro, im Vergleich zu 1.375,2 Mio. Euro im Vorjahr. Für den annualisierten Konzernumsatz ergibt sich ein Wert von 3,6 Mrd. Euro, was doppelt so viel wie der annualisierte Wert des Vorjahreszeitraums ergibt.Das EBITDA des Gesamtkonzerns verdreifachte sich im ersten Halbjahr 2017 auf 303,0 Mio. EUR (1. Hj. 2016: 99,7 Mio. EUR). Die positiven Ergebnisbeiträge aus dem Verkauf der Konzerntöchter SECOP und Getronics sind hierin noch nicht enthalten und werden erst im laufenden dritten Quartal verbucht.Laut Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender der AURELIUS Equity Opportunities, konnte das Unternehmen durch die im laufenden Geschäftsjahr 2017 bereits vollzogenen Rekordverkäufe von SECOP und Getronics bereits Anfang Juli 2017 seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017 deutlich erhöhen und rechnet nunmehr mit einem EBITDA des Gesamtkonzerns von über 650 Mio. EUR.Was die Meinungen der Aktienanalysten zur AURELIUS-Aktie anbetrifft, hat Gunnar Cohrs, Analyst der Berenberg Bank, die Einstufung nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 74 Euro bestätigt. Die Ergebnisse hätten sich mit seinen Erwartungen gedeckt, schrieb Cohrs in einer Studie vom 10. August. Die Zahlen hätten letztlich das bestehende Portfolio der Beteiligungsgesellschaft widergespiegelt. Es habe zuletzt lediglich einen kleineren Zukauf und keinerlei Verkäufe gegeben.Dr. Oliver Pucker, Aktienanalyst von Oddo BHF, bestätigt ebenfalls das Votum "buy" für den AURELIUS-Titel und erhöht das Kursziel auf 56,00 EUR. Seiner Ansicht nach habe das Unternehmen in finanzieller Hinsicht wenig spektakuläre Quartalszahlen bekannt gegeben. Kein bedeutender Unternehmenserwerb habe in Q2 stattgefunden. Der Ausstieg bei SECOP und Getronics werde erst im dritten Quartal verbucht. Im Hinblick auf Office Depot Europe (ODE) habe das Management darauf verwiesen, dass die Restrukturierung planmäßig verlaufe. Im Juni sei das ODE-EBITDA zum ersten Mal positiv gewesen. Der NAV sei seit Jahresanfang bis Ende Juni um 3,8% auf 1,475 Mrd. EUR gestiegen. AURELIUS habe geäußert über eine starke Deal-Pipeline zu verfügen, sowohl was Übernahmen als auch Ausstiege angehe, schrieb Pucker in einer Studie vom 11. August.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur AURELIUS-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze AURELIUS-Aktie: