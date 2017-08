Kursziel

AURELIUS-Aktie

(EUR) Rating

AURELIUS-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 55,90 Buy Baader Bank Tim Dawson 01.08.2017 74,00 Kaufen Berenberg Bank Gunnar Cohrs 11.07.2017 82,00 Kaufen Commerzbank Christoph Blieffert 10.07.2017 65,00 Kaufen Hauck & Aufhäuser Torben Teichler 07.07.2017 51,00 Kaufen Oddo Seydler Bank Oliver Pucker 07.07.2017

Xetra-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

50,66 EUR -0,65% (08.08.2017, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

50,551 EUR -0,82% (08.08.2017, 21:01)



ISIN AURELIUS-Aktie:

DE000A0JK2A8



WKN AURELIUS-Aktie:

A0JK2A



Ticker-Symbol AURELIUS-Aktie:

AR4



Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 25 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro (Juni 2017).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de (09.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der AURELIUS-Aktie (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) vor Präsentation der Halbjahreszahlen zu? 82,00 Euro oder 51,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AURELIUS-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA wird am 10. August 2017 den Bericht zum 1. Halbjahr 2017 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der AURELIUS-Aktie anbetrifft, hat Tim Dawson, Analyst der Baader Bank, die Einstufung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 55,90 Euro belassen. Der Verkauf des Kompressorenherstellers Secop sei keine große Sache, schrieb Dawson in einer Studie vom 01.08.2017. Viel wichtiger sei der Bericht des Unternehmens für das 1. Halbjahr. Darin werde AURELIUS eine Neubewertung von Office Depot vornehmen.Die Commerzbank hat die Einstufung für AURELIUS AG nach einem Kapitalmarkttag ebenfalls auf "buy" mit einem Kursziel in Höhe von 82 Euro belassen. Das Beteiligungsunternehmen habe die Veranstaltung gut vorbereitet, lobte Analyst Christoph Blieffert in einer Studie vom 03.05.2017. Der Fokus liege nun wieder auf dem operativen Geschäft.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AURELIUS-Aktie?Börsenplätze AURELIUS-Aktie: