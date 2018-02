Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Geldpolitik in Australien bleibt ohne jeden Zweifel im Fokus des Devisenmarktes, so die Analysten der Nord LB.



Nachdem die Notenbank zuletzt erwartungsgemäß keine Anpassung der Leitzinsen vorgenommen habe, werde vom FX-Segment nun über mögliche Zinsschritte im 2. Halbjahr 2018 diskutiert. In diesem Umfeld seien Kommentare aus der Zentralbank natürlich von besonderer Bedeutung. Die RBA-Offizielle Luci Ellis habe jüngst eher vorsichtige Anmerkungen gemacht. Die Beschäftigungssituation des Landes habe sich zwar verbessert, das Lohnwachstum präsentiere sich jedoch recht langsam. (14.02.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.