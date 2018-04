Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia wird mit geldpolitischen Maßnahmen noch etwas abwarten wollen, doch der nächste Zinsschritt wird sicherlich nach oben zeigen, so die Analysten der NORD LB.



Als Voraussetzung habe Governor Lowe eine weitere Wachstumsbeschleunigung genannt. Im Auge behalten werden müssten aber weiterhin die Entwicklung in China sowie die Schuldenstände der privaten Haushalte in Down Under. Der australische Dollar (AUD) habe zuletzt ein wenig von den abklingenden Risiken eines globalen Handelskrieges profitieren können. (18.04.2018/ac/a/m)





