Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

23,85 EUR +0,63% (03.02.2021, 10:48)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

28,54 USD -0,38% (02.02.2021, 22:10)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (03.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T).Der Umsatz habe sich in Q4/2020 (untestiert) weniger deutlich als erwartet um 2,4% y/y reduziert, wobei die negativen Effekte durch die Corona-Pandemie sich laut Unternehmensangaben - wie bereits im Vorquartal - auf ca. 2,5 Mrd. USD belaufen hätten. Vor allem die Kino- und Fernsehsendersparte WarnerMedia sowie inländische Mobilfunkdienstleistungen und das Lateinamerikageschäft seien davon betroffen gewesen. Wertberichtigungen in Höhe von 15,5 Mrd. USD auf das Videogeschäft hätten jedoch auf der Ergebnisebene zu einem Milliardenverlust geführt (Nettoergebnis: -13,94 (Vj.: +2,39; Analystenerwartung: +3,51; Marktkonsens: 3,41) Mrd. USD). Für 2021 gehe AT&T von einem Umsatzwachstum von etwa 1% y/y aus sowie von einem bereinigten EPS auf Höhe des Vorjahres.Jost habe seine EPS-Prognose (berichtet) für 2021 auf 2,18 (alt: 2,36) USD gekappt (bereinigt: unverändert 3,20 USD). Für 2022 prognostiziere er erstmals ein EPS von 2,35 (bereinigt: 3,30) USD und eine Dividende von 2,17 USD/Aktie.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die AT&T-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten" (seine Dividendenerwartung: 2,13 USD/Aktie). Das Kursziel werde von 27 USD auf 29 USD erhöht. (Analyse vom 03.02.2021)Börsenplätze AT&T-Aktie:Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:23,76 EUR -0,69% (03.02.2021, 10:32)