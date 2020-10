Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: AT&T.



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (22.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die meisten Aktien hätten sich in den vergangenen Monaten deutlich von ihren Corona-Crash-Tiefs gelöst. Nicht so AT&T: Der US-Telekom- und Medienkonzern habe noch in dieser Woche ein neues Tief erreicht. Doch mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal bekomme die Aktie des T-Mobile-US-Rivalen nun neue Impulse. Der ersehnte Befreiungsschlag könnte endlich gelingen.AT&T habe im dritten Quartal wegen der Covid-19-Pandemie zwar weiter kräftig Federn lassen müssen. Unter dem Strich sei der Gewinn zum Vorjahr um gut ein Viertel auf 2,8 Milliarden Dollar gefallen. Der Umsatz sei um fünf Prozent auf 42,3 Milliarden Dollar abgerutscht. Beim bereinigten Gewinn je Aktie habe AT&T mit 76 Cents aber leicht über den Schätzungen von Analysten und beim Umsatz sogar deutlich darüber gelegen.Die Rückgänge seien durch die Corona-Krise bedingt, habe es vom Unternehmen geheißen. Vor allem die Kino- und Fernsehsendersparte WarnerMedia sowie inländische Mobilfunkdienstleistungen seien davon betroffen gewesen. Eingeschränkte Fernseh- und Kinoproduktionen sowie Wechselkurseffekte in Lateinamerika hätten auf das Ergebnis gedrückt. Kompensiert hätten dies teilweise ein besserer Verkauf von Endgeräten im Mobilfunk sowie höhere Werbeeinnahmen dank Sportveranstaltungen, die sich ins zweite Halbjahr verschoben hätten.Unterdessen habe AT&T seine Jahresprognose angepasst. Der Konzern rechne nun mit einem freien Barmittelzufluss von rund 26 Milliarden Dollar (knapp 22 Milliarden Euro). Zur Ausschüttungsquote heiße es jetzt: Ein Anteil im hohen 50er-Prozent-Bereich solle insgesamt als Dividende an die Aktionäre fließen. Hier habe AT&T bisher mit einer Ausschüttungsquote von etwas über 60 Prozent bei 25 Milliarden Dollar Barmittelzufluss gerechnet.Neueinsteiger sollten deshalb weiter abwarten. Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 22,00 Euro - knapp unterhalb des jüngst erreichten Tiefs, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link