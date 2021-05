Börsenplätze AT&T-Aktie:



Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:

27,40 EUR +2,66% (17.05.2021, 14:08)



Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

27,22 EUR +2,54% (17.05.2021, 14:30)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

32,24 USD +0,09% (14.05.2021, 22:10)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (17.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) unter die Lupe.In den USA deute sich eine milliardenschwere Fusion zweier Medien-Giganten an: Der Telekommunikations-Riese AT&T verhandele laut mehreren Presseberichten über eine Fusion seiner Sparte WarnerMedia mit dem TV-Konzern Discovery Communications. Die Transaktion würde ein neues Unternehmen schaffen, das größer sei als Netflix oder NBCUniversal.Wie der Finanzdienst Bloomberg und das "Wall Street Journal" in der vergangenen Nacht übereinstimmend geschrieben hätten, sollten alle WarnerMedia-Vermögenswerte von AT&T in das neue Unternehmen einfließen, auch HBO, CNN und das Hollywood-Studio Warner Bros. Discovery fokussiere sich bisher auf Doku-Formate mit Sendern wie Animal Planet und Food Network, auch Oprah Winfreys OWN und HGTV würden dazugehören. Die Parteien könnten bereits am Montag eine Einigung verkünden, habe eine der informierten Personen gesagt. Der Deal könne allerdings auch noch scheitern.Die Fusion wäre eine bedeutende Kehrtwende für AT&T. Der Telekommunikations-Konzern sei eher für die Wartung von Glasfaser-Leitungen und Mobilfunkmasten sowie als Konkurrent für die Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US bekannt sei. Das teure Engagement im Unterhaltungssektor sei 2018 vielfach kritisiert worden. Die Abspaltung von Time Warner könnte nun auf eine fehlgeschlagene Akquisitionsstrategie hinweisen und gleichzeitig den Start in eine zukunftssicherere Strategie bedeuten.Bevor aber ernsthafte Konkurrenz für Netflix und Disney+ erwachse, würden wohl noch ein paar Jahre vergehen. "Der Aktionär" habe AT&T im März 2020 zum Kauf empfohlen und sehe ein Kursziel von 32 Euro, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: AT&T.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link