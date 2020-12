Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

24,02 EUR +1,26% (22.12.2020, 11:38)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

29,01 USD -1,33% (21.12.2020, 22:10)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (22.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das sei beängstigend: Die Warner Group, die in dem Konzern AT&T drin sei, habe ihre "Wonder Woman 1984" an den Start gebracht. Das Superheldenepos habe in den letzten Jahren gut funktioniert - diesmal aber nicht ganz so gut. Die Einspielergebnisse seien deutlich unter den Erwartungen ausgefallen. Es sei zu negativen Kursreaktionen gekommen.Der Chart der AT&T-Aktie sehe nicht besonders gut aus. Sie sei von der 200-Tage-Linie abgeprallt. Momentan sehe es nicht danach aus, als würde es einen weiteren Anlauf geben. Fundamental sei der Konzern sehr gut aufgestellt, kapitalkräftig und man habe natürlich ein Geschäft, das durchaus regelmäßig Umsätze und Gewinne ermögliche. Man kann die AT&T-Aktie ein paar Monate erst mal an der Seite liegen lassen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.12.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze AT&T-Aktie:Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:23,96 EUR +0,91% (22.12.2020, 11:23)