Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (01.03.2018/ac/a/t)

Das österreichische Unternehmen befinde sich im Aufwind: Zahlen und Ausblick würden zeigen, dass der Vorstand die Weichen für ein nachhaltiges und v.a. dynamisches Wachstum gestellt habe. Nun beginne bei AT&S die Zeit der Ernte.Die fortlaufende Miniaturisierung und steigende Datenraten in der Elektronik seien die Herausforderungen, aber auch Chancen für den Leobener Leiterplattenhersteller. AT&S sei bestens aufgestellt, um sich diesen Themen zu stellen. Gelinge es dem Vorstand, die eigene Effizienz weiter zu steigern und zusätzliche Umsätze und Ergebnisbeiträge mit neuen Technologien zu generieren, dann würden die Gewinne in den kommenden Jahren kräftig sprudeln. Die günstig bewertete AT&S-Aktie werde dann ihre Aufwärtsbewegung dynamisch fortsetzen und auf Sicht von zwölf Monaten deutlich über der 30-Euro-Marke notieren, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2018)