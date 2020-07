Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

332,55 EUR -0,15% (20.07.2020, 12:37)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

333,10 EUR +0,42% (17.07.2020)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (20.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF).Trotz eines deutlichen Umsatz- und Gewinnwachstums im zweiten Quartal (Q2) 2020 habe ASML die Markterwartungen nicht erfüllen können. Die Analysten-Prognosen seien dagegen übertroffen worden. Der Umsatz sei demnach deutlich um 29,5% auf 3,33 (Vj.: 2,57; Q1 2020: 2,44; Analysten-Prognose: 2,88; Marktkonsens: 3,49) Mrd. Euro gestiegen, während aber beim Auftragseingang in Q2 ein signifikanter Rückgang verzeichnet worden sei. Das operative Ergebnis habe wiederum einen Sprung um +83,1% auf 905,1 (Vj.: 494,3; Analysten-Prognose: 632,7; Marktkonsens: 998,8) Mio. Euro verzeichnet.Für das laufende Quartal stelle ASML weiteres Wachstum in Aussicht und rechne u.a. mit einem Umsatz zwischen 3,6 und 3,8 (Vj.: 3,0; bisherige Analysten-Prognose: 3,2; Marktkonsens: 3,6) Mrd. Euro. Die Bruttomarge werde bei 47% bis 48% (Vj.: 43,7%; unveränderte Analysten-Prognose: 47,0%; Marktkonsens: 47,9%) erwartet. Der Analyst habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2020e: 6,87 (alt: 6,28) Euro; EPS 2021e: 9,84 (alt: 9,23) Euro).In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (zwölf Monate) lautet das Votum für die ASML-Aktie weiterhin "verkaufen", so Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 215,00 auf 270,00 Euro erhöht. (Analyse vom 20.07.2020)Börsenplätze ASML-Aktie: