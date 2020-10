Börsenplätze ASML-Aktie:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (27.10.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) und erhöht sein Kursziel.ASML habe mit den vorgelegten Zahlen zum Q3 2020 den eigenen Ausblick deutlich übertroffen. Das Unternehmen habe einen Konzernumsatz von EUR 3,958 Mrd. erzielt (Ausblick: EUR 3,6 Mrd. bis EUR 3,8 Mrd.; Vj.: EUR 2,987 Mrd.). Hiervon seien EUR 3,096 Mrd. (+33,1%) auf Systemverkäufe und EUR 862 Mio. (+30,5%) auf Serviceumsätze entfallen. Maßgeblich für das Übertreffen des Umsatzziels verantwortlich gewesen sei die Umsatzwirksamkeit von 14 EUV-Systemen (extreme ultraviolet), von denen 10 in Q3 und 4 in Q2 ausgeliefert worden seien. Die Bruttomarge habe mit 47,5% (Vj.: 43,7%) in der Mitte der in Aussicht gestellten Range von 47% bis 48% gelegen.Für das Gesamtjahr strebe ASML im EUV-Bereich eine Bruttomarge von bereits 40% an. In zwei bis drei Jahren dürfte das EUV-Margenniveau dasjenige der DUV-Systeme (deep ultraviolet) erreichen. Das operative Ergebnis habe EUR 1,216 Mrd. (Vj.: EUR 686 Mio.) erreicht. Das Konzernergebnis habe sich auf EUR 1,062 Mrd. (Vj.: EUR 627 Mio.) belaufen und einem Ergebnis je Aktie von EUR 2,54 (Vj.: EUR 1,49) entsprochen.ASML habe mit einem starken Q3 überzeugen können. Der Ausblick für Q4 sowie das GJ 2021 habe den Analysten zudem veranlasst, Planungen für 2020 und 2021 anzuheben. Auch wenn sich weiterhin ökonomische Unsicherheiten vor allem infolge der Coronavirus-Pandemie ergeben würden, seien die Megatrends 5G, künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing weiterhin intakt und sollten für anhaltendes Wachstum sorgen. Dabei dürfte die Rentabilität kontinuierlich weiter zulegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "ASML Holding N.V.": Keine vorhanden.