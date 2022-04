Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Euronext Amsterdam-Symbol ASML-Aktie:

ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (08.04.2022/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ASML: Nur eine Bärenmarkt-Rally? - ChartanalyseRund 24% hat die Aktie von ASML Holding (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) in der zweiten März-Hälfte zugelegt, 16% ging es allein zwischen dem 15. und 22. März nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Eine so starke 5-Tage-Performance habe es zuletzt in der Erholung vom Corona-Crash gegeben. Allerdings könnte es sich bei der starken Aufwärtsbewegung auch nur um eine zwischengeschaltete Bärenmarkt-Rally handeln, denn mittlerweile hätten die Notierungen mehr als die Hälfte der Gewinne wieder eingebüßt. Allein in dieser Woche belaufe sich das Minus auf 6,5%, wobei sich durch die schwachen Sitzungen am Dienstag (-2,9%) und Mittwoch (-4,6%) auch das Chartbild eingetrübt habe.Ausblick: Weder die runde 600er Marke mit dem Februar-Zwischenhoch bei 598,90 EUR noch die 50-Tage-Linie bei 580,37 EUR hätten die laufende Korrektur bislang stoppen können. Per Tagesschluss (567,40 EUR) seien die Kurse gestern zudem unter die Februar-Abwärtstrendgerade zurückgerutscht.Das Long-Szenario: Um den Kursrutsch noch als Pullback werten zu können, müssten die Notierungen jetzt nach oben drehen und die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals zurückerobern. Zur Bestätigung sollten die Kurse über den GD50 bei 580,37 EUR steigen, der zusammen mit einer Volumenspitze eine Doppelhürde bilde. Darüber könnte mit einem Hochlauf an die 600er Marke das offene Gap vom Mittwoch bei 599,20 EUR geschlossen werden. Das nächste Kursziel wäre anschließend im Bereich zwischen 610,00 EUR und 618,20 EUR zu finden. Deutlich aufhellen würde sich das Chartbild jedoch erst über dem März-Hoch bei 642,00 EUR und der 200-Tage-Linie bei 651,53 EUR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ASML-Aktie: