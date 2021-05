Börsenplätze ASML-Aktie:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (13.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) unter die Lupe.Der Philadelphia Semiconductor Index, der die größten Chip-Aktien der Welt zusammenfasse, habe am Donnerstag deutlich zugelegt. Insbesondere die großen Zulieferer ASML, Lam Research oder KLA-Tencor hätten dabei positiv herausgestochen. Kein Wunder, denn es seien Meldungen wie diese, die auf anhaltenden gute Geschäfte hoffen lassen würden. So habe Samsung angesichts der globalen Halbleiter-Knappheit angekündigt, seine Milliarden-Investitionen kräftig aufzustocken. Bis 2030 sollten umgerechnet ca. 125 Mrd. Euro in das Geschäft mit modernen Chip-Prozessoren und der Auftragsfertigung investiert werden. Mit den höheren Ausgaben wolle Samsung die Forschung im Bereich der Prozessor-Technologie und den Bau neuer Produktionsanlagen beschleunigen.Südkoreas Regierung habe größere Steuervergünstigungen und Kredithilfen angekündigt, um die Investitionsvorhaben der einheimischen Chipindustrie zu stützen. Südkorea müsse die Spitzenposition bei Speicherchips festigen und die Nummer eins bei Systemhalbleitern werden, habe Staatspräsident Moon Jae In bei einem Besuch am Samsung-Produktionsstandort gesagt. Nur so könne das Land sein Ziel erreichen, "bis 2030 ein Halbleiter-Machtzentrum zu werden".Auch andere große Chip-Unternehmen wie der Branchenprimus Intel in den USA und TSMC in Taiwan wollten mit weiteren Milliarden-Investitionen ihre Kapazitäten deutlich erweitern. Die Knappheit sei auch von der sprunghaft gestiegenen Nachfrage nach Technik wie Laptops in der Corona-Krise ausgelöst worden.Die Aktien von ASML, Lam Research oder KLA-Tencor hätten am Donnerstag entsprechend kräftig zugelegt. Die langfristig angelegten Investitionspläne dürften dabei zu einem goldenen Jahrzehnt der Branche führen und die herausragende Geschäftsentwicklung im ersten Quartal wiederholbar machen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link