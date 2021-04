Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

532,90 EUR +4,08% (21.04.2021, 17:38)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (22.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - ASML: Chance auf Rally - ChartanalyseDie Aktie von ASML Holding (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 15. Februar habe die Aktie ein Hoch bei 502,60 EUR erreicht. Nach einem kurzen, aber scharfen Rückgang sei am 26. März der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gelungen. Nach einem Hoch bei 543,20 EUR habe der Wert beinahe auf das alte Rekordhoch zurückgesetzt. Gestern habe sich die Aktie nach aktuellen Zahlen dem aktuellen Allzeithoch wieder deutlich angenähert. Ein Ausbruch sei aber noch nicht gelungen.Gelinge der Aktie von ASML Holding ein stabiler Ausbruch über 543,20 EUR, dann ergäbe sich die Chance auf eine weitere Rally. Diese könnte zu Kursgewinnen in Richtung 597,42 EUR oder sogar 657,76 EUR führen. Sollte die Aktie allerdings unter 502,60 EUR abfallen, drohe ein Rücksetzer auf den Aufwärtstrend seit März 2020 bei aktuell ca. 463,80 EUR. (Analyse vom 22.04.2021)Börsenplätze ASML-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:543,00 EUR -0,33% (22.04.2021, 08:53)