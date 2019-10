SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (04.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) zu verkaufen.ARYZTA habe bekannt gegeben, dass es ein verbindliches Übernahmeangebot von der Invest Group Zouari für 43% seiner Beteiligung an Picard zu einem Gesamtpreis von EUR 156 Mio. erhalten habe. Überraschenderweise behalte ARYZTA einen Anteil von 4,5%, um "für einen späteren Zeitpunkt monetarisiert zu sein". Zusammen mit dem vorangegangenen Dividendenertrag von EUR 91 Mio. ergebe sich eine Gesamtsumme von EUR 247 Mio. Der Verwaltungsrat von ARYZTA betrachte die Konditionen des Angebots als "fair und angemessen".Wenn man die Gesamtbeteiligung berücksichtige, wäre diese durch den von IGZ gezahlten Preis mit EUR 172 Mio. bewertet, d.h. deutlich unter dem Buchwert und den Markterwartungen, die weit über EUR 200 Mio. lägen. Beziehe man die EUR 91 Mio. Dividende ein, liege der Wert bei EUR 263 Mio. Zur Erinnerung: ARYZTA habe seine Beteiligung 2015 für EUR 447 Mio. (EV/EBITDA: 11,7, heute 9,2) erworben. Zu diesem Zeitpunkt habe das französische Unternehmen einen Umsatz von EUR 1.370 Mio. (ggü. EUR 1.423 Mio. im GJ19), eine EBITDA-Marge von 14,0% (ggü. 13,6%) und einen FCF von EUR 136 Mio. (bzw. 10,0% des Umsatzes ggü. EUR 100 Mio. bzw. 7,0%) verzeichnet. Die Gruppe versuche seit nunmehr zwei Jahren, ihre Beteiligung zu verkaufen.In einem Bericht vom 26.09.2019 habe der Analyst ein Veräußerungsszenario mit einem Wert deutlich unter EUR 200 Mio. genannt. Dies sei früher eingetreten als erwartet. Angesichts der Liquiditätslage von ARYZTA sei zwar die angekündigte Veräußerung eine Erleichterung, nicht aber der Sonderpreis. Die Wertvernichtung innerhalb der vier Jahre mit Picard sei gewaltig, ganz zu schweigen von den erheblichen Ablenkungen der Geschäftsleitung. Das Kapitel sei nun abgeschlossen, und die Geschäftsleitung könne sich auf das Projekt Renew fokussieren. Der Titel dürfte volatil bleiben, entscheidend werde die Liquidität im GJ19 sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ARYZTA-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:0,69 EUR +7,64% (04.10.2019, 09:21)