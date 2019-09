LT Lang & Schwarz-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (26.09.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) zu verkaufen.Ausblick für GJ19 in Gefahr?: Nach den schwachen Handelszahlen für das 3Q19 und der Abwärtskorrektur des Ausblicks für das GJ19 erscheine es Bertschy unwahrscheinlich, dass ARYZTA im letzten Quartal des Jahres den Abwärtstrend habe umkehren können. Die Hauptgründe hierfür seien der anhaltend hohe Konkurrenzdruck in NA und Europa, die inflationären Tendenzen in NA, die Preisbelastung des Volumenwachstums, das Insourcing durch einige Großkunden sowie das Chaos rund um den Brexit. Hinzu kommt, dass die jüngsten Zahlen von zwei nordamerikanischen Backspezialisten unsere Einschätzung zu bestätigen scheinen, so der Analyst von Vontobel Research.Verkauf von Picard-Anteil?: Momentan schließe Bertschy nicht aus, dass ARYZTA zusammen mit den GJ19-Zahlen am 8. Oktober auch den Verkauf seines Picard-Anteils ankündigen werde - als Schritt zur Beruhigung der Investoren hinsichtlich der Liquidität des Unternehmens. In den letzten Monaten habe das Gerücht die Runde gemacht, dass ARYZTA seinen Anteil für weniger als EUR 200 Mio. abstoßen würde - während die Markterwartung bei rund EUR 220 Mio. liege. Der Analyst glaube, dass die Banken das Management derzeit zum Verkauf drängen würden, notfalls auch zum Sonderpreis.Nächster Kursimpuls: GJ19-Ergebnisse am 8. Oktober (-)Für das GJ19 erwarte der Analyst aufgrund erheblicher NUV-Abflüsse und höherer Investitionen einen negativen FCF. Die Liquidität dürfte sich im GJ20 normalisieren, wenn auch nur auf relativ niedrigem Niveau. Bei einem geschätzten Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA von 2,7 (5,5 inkl. Hybridkapital) für das GJ19 sei die Liquidität nach wie vor angespannt. Bei ausbleibender starker FCF-Generierung sehe der Analyst zwei Optionen für eine Normalisierung der hohen Verschuldung: Veräußerung wertvoller Vermögenswerte oder Kapitalerhöhung (die die Geschäftsleitung ausschließe).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ARYZTA-Aktie: