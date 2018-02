Tradegate-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

20,66 EUR +1,27% (23.02.2018, 09:15)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

CHF 23,90 +0,76% (23.02.2018, 10:13)



ISIN ARYZTA-Aktie:

CH0043238366



WKN ARYZTA-Aktie:

A0Q4FN



Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

YZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

ARYN



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) betreibt weltweit 57 Produktionsstätten und ist der führende Hersteller für Tiefkühl-Backwaren in Europa. ARYZTA bietet eine große Produktpalette, die vom Frühstücksbrötchen bis zu Berlinern und Cookies reicht. Insgesamt beschäftigt ARYZTA in ganz Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Neuseeland derzeit rund 19.000 Mitarbeiter. Der Umsatz belief sich 2015 auf über 3,88 Mrd. Euro. (23.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN).Grupo Bimbos GJ17-Ergebnisse hätten die Erwartungen enttäuscht: stagnierendes Wachstum, EBITDA-Marge mit -140 Bp. rückläufig (höhere Rohstoffpreise in Mexiko, Integrationskosten), FCF in % des Umsatzes bei 3,5% (-40 Bp. ggü. Flower Foods mit -60 Bp. auf 5,6%), stagnierende Cash-Conversion von 34,0% (ggü. -750 Bp. auf 48,5%).Das Wachstum in Nordamerika habe stagniert, die Kategorie Frozen habe in Kanada ebenfalls mäßig abgeschnitten. Grupo Bimbo verweise hier auf anhaltenden Preisdruck in den Kategorien Private Label, Premium und Frozen. In Q4/2017 sei knapp die Pluszone erreicht worden (ggü. +1,1% bei Flower Foods und -7,0% bei Aryzta in NA von Aug.-Okt.). Beim Gewinn habe Grupo Bimbo das Umfeld in NA als günstig beschrieben, wobei sich in Q4 die Inflation bemerkbar gemacht habe. Gesamthaft gesehen sei die EBITDA-Marge in NA um 20 BP auf 9,2% gesunken (ggü. Flower Foods mit +40 Bp. auf 11,5%).Aryzta lasse sich nur schwer mit Wettbewerbern vergleichen. Angesichts der Ergebnisse von Flower Foods und Grupo Bimbo in Nordamerika in Q4/2017 sei der plötzliche Einbruch der Rentabilität im Nordamerikageschäft von Aryzta jedoch nur schwer verständlich (Unternehmensprognose: EBITDA-Rückgang um 40% im GJ18). Flower Foods habe auf eine hohe Prognosesicherheit ihrer Kostenbasis im GJ18 hingewiesen und die Prognose für die Inputkosteninflation vom September 2017 nahezu unverändert belassen (von USD 30 bis 40 Mio. auf USD 40 Mio. Anfang Februar).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ARYZTA-Aktie: