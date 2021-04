Karlheinz Gast, Vorstandsvorsitzender von APONTIS PHARMA, erkläre: "Mangelnde Adhärenz bei der Einnahme von Medikamenten, insbesondere bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der häufigsten Todesursache in Deutschland, ist eine stille Epidemie. Oft sind chronisch kranke Patienten mit der schieren Anzahl der Pillen, die sie täglich einnehmen müssen, überfordert. Mit unserer Führungsrolle und den Erfolgen in Deutschland als Pionier auf dem Gebiet der Single Pills bieten wir genau das, was der Arzt verschreibt, indem wir zwei bis drei generische pharmazeutische Wirkstoffe in einer Single Pill kombinieren. Mit einem Portfolio von acht Single Pills - die wir seit 2013 sukzessive und erfolgreich in den Markt eingeführt haben - wurden bereits hunderttausende Patienten behandelt. Der Unterlagenschutz für Single Pills von zehn Jahren ab ihrer Zulassung kombiniert mit unserer zentralen Wettbewerbsstärke sowie der Vertriebs- und Marketingpower bildet einen breiten Burggraben um unser Geschäftsmodell."



DER AKTIONÄR sieht mit APONTIS PHARMA einen sehr interessanten neuen Wert aus dem deutschen Gesundheitssektor an die Börse kommen. Eine Zeichnung ist noch bis nächsten Donnerstag (6. Mai) möglich, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu APONTIS PHARMA. (Analyse vom 30.04.2021)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



APONTIS PHARMA ist ein führender deutscher Anbieter von Arzneimitteln für chronisch kranke Patienten. Neben Co-Marketing-Aktivitäten konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Förderung von Einzelpillen und hat sich als Pionier in diesem Segment etabliert. Einzelne Pillen sind eine Kombination aus zwei bis drei Inhaltsstoffen in einer einzigen Pille, was nachweislich die Adhärenz und damit die Prognose des Patienten im Vergleich zur herkömmlichen Therapie mit 2-3 separaten Pillen signifikant erhöht. Die starken und erfahrenen Vertriebsmitarbeiter von APONTIS haben direkten Zugang zu über 24.000 Allgemeinärzten in Deutschland. APONTIS hat seinen Hauptsitz in Monheim und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. (30.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - APONTIS PHARMA-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt das deutsche Pharmaunternehmen APONTIS PHARMA in einer aktuellen Analyse unter die Lupe.Derzeit gehe es Schlag auf Schlag, was Börsengange angehe. Für den 11. Mai habe das deutsche Pharmaunternehmen APONTIS seine Erstnotiz angekündigt. Die Preisspanne sei am Donnerstag bekannt gegeben worden. Sie sei auf 18,50 Euro bis 24,50 je Aktie festgesetzt worden. In der Mitte der Spanne würde dies einen Nettoerlös von rund 40 Millionen Euro bedeuten, habe das Unternehmen am Donnerstag in Monheim mitgeteilt.APONTIS PHARMA sei nach eigenem Bekunden vor allem bei sogenannten Single Pills führend, die mehrere kombinierte Nachahmer-Wirkstoffe in einer einzigen Kapsel oder Tablette beinhalten würden. Das Unternehmen habe 2020 einen Umsatz von 39,2 Millionen Euro erzielt und erwarte dieses Jahr ein Wachstum von fast einem Viertel auf 48,5 Millionen Euro.