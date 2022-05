Der Kurs von AMD habe die Tiefststände vom Juli 2021 getestet. Andererseits befinde sich AMD immer noch in einem Aufwärtstrend im Vergleich zu Intel, das seit etwa vier Jahren in einer breiten Spanne gehandelt werde. (Quelle: xStation 5)



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.05.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AMD verliert in diesem Jahr 40%, Ergebnisse heute nach der Sitzung - AktiennewsDie Ergebnisse von AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) werden heute nach der Sitzung an der Wall Street veröffentlicht, so die Experten von XTB.- Erwartet würden Einnahmen in Höhe von 5,01 Mrd. USD (3,45 Mrd. USD im Vorjahr).- Der Gewinn pro Aktie werde voraussichtlich 0,91 USD betragen (im Vorjahr habe der Gewinn pro Aktie bei 0,52 USD gelegen).- Weitere Rekordergebnisse des Unternehmens würden bei den Verkäufen von Halbleitern erwartet, die in Computern, Servern, Mobiltelefonen oder Konsolen eingesetzt würden.- Das Unternehmen habe in den letzten zwei Jahren ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt.- Trotz sehr guter Ergebnisse und Erwartungen hätten die Aktien des Unternehmens in diesem Jahr 40% verloren.- Der Philadelphia Semiconductor Index sei in diesem Jahr um 25% gefallen, nachdem er drei Jahre lang jährlich um mindestens 40% gestiegen sei. Die Indexkapitalisierung sei in diesem Jahr um 750 Mrd. USD gesunken.- Das Kursziel der Analysten liege bei 145 USD für das Unternehmen, was ein Aufwärtspotenzial von 70% gegenüber dem aktuellen Kursniveau biete.