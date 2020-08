Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

68,06 EUR -1,45% (11.08.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

76,88 USD -6,52% (11.08.2020)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (12.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - AMD mit Konsolidierung - ChartanalyseDie AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) befindet sich seit fünf Jahren in einer massiven Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei sie im Januar 2020 auf ein Allzeithoch bei 59,27 USD geklettert. Anschließend sei es zu einem Rücksetzer auf den Aufwärtstrend seit Dezember 2018 gekommen. Dieser Rücksetzer habe der Wert schnell wieder wettgemacht und sei an das Allzeithoch geklettert. Ab Mitte April sei er wochenlang unterhalb dieses Hochs seitwärts gelaufen, ehe am 22. Juli der Ausbruch gelungen sei. Dieser habe zu einem steilen Anstieg auf das aktuelle Allzeithoch bei 87,29 USD geführt.AusblickDiese habe sich zuletzt als zu hohe Hürde erwiesen. Seit drei Tagen komme es zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Die Aktie befinde sich also in einer Konsolidierung, die noch einige Tage andauern könne. Dabei seien Abgaben in Richtung 69,80 USD oder 59,27 USD möglich. Sollte die Aktie allerdings über das Rekordhoch bei 87,29 USD ausbrechen, bestünde die Chance auf eine weitere Rally in Richtung 100,43 und 120,11 USD. (Analyse vom 12.08.2020)Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:66,21 EUR +0,85% (12.08.2020, 08:53)