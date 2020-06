Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Seit Erscheinen der Playstation 4 und der Xbox One 2013 habe AMD mehr als eine halbe Milliarde Grafik-Chips ausgeliefert. Das würden die auf den Grafikbereich spezialisierten Marktforscher von Jon Peddie Research (JPR) schätzen. Eben diese Konsolen-Deals mit Microsoft und Sony seien auch der Hauptgrund für diesen Erfolg. Die Aktie konsolidiere nahe der 50-Tage-Linie - eine Einstiegschance.Insgesamt sollten Grafik-Chips (GPU) von AMD in 553 Millionen Geräten stecken. Das seien laut JPR mehr, als NVIDIA oder Intel ausgeliefert hätten. Zumindest, wenn die Desktop-Grafikkarten, Notebook-Grafik-Chips und Prozessoren mit eingebauter GPU für Computer und Spielekonsolen zusammengezählt würden.Mit 160 Millionen GPUs würden die Konsolen-Chips den größten Teil der mehr als eine halbe Milliarde ausgelieferten Halbleiter stellen. Mit 108 Millionen verkauften Playstation-4-Konsolen sei Sony für fast zwei Drittel der verbauten Konsolen-Chips verantwortlich.Den zweitgrößten Anteil würden mit 23 Prozent (oder 127 Millionen) kombinierte Prozessoren für Notebooks ausmachen - also CPUs mit integrierter GPU. In den Einzelbereichen (eigenständige Grafikkarten oder Prozessoren), lägen NVIDIA und Intel den Marktforschern zufolge noch vor AMD.Anleger nutzen die niedrigen Kurse zum Einstieg, alle anderen lassen die Gewinne laufen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link