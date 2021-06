Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) unter die Lupe.Die bei jungen Börsenzockern heiß begehrten AMC Entertainment-Aktie sei am Mittwoch vorbörslich in New York erneut angesprungen. Im frühen Handel gehe es mit dem Titel, die auf WallStreetBets heiß diskutiert werde, um gut 32% hoch auf 42 USD. Am Dienstag sei die AMC Entertainment-Aktie mit einem Plus von 23% auf 32,04 USD aus dem Handel gegangen.Für Gesprächsstoff sorge nach wie vor die Meldung, wonach sich die Investmentgesellschaft Mudrick Capital Management an AMC beteiligt habe. Wie es heiße, seien 8,5 Mio. Anteile für rund 230 Mio. USD veräußert, was 27,12 USD pro Stück entspreche. Später habe es geheißen, Mudrick Capital Management hätte die Aktien schon wieder verkauft, weil das Unternehmen überbewertet sei.Schon im Januar habe AMC Entertainment gemeinsam mit Aktien wie z.B. GameStop für Furore gesorgt, als die Kleinanleger einigen Hedgefonds, die auf einen Kursverfall gewettet hätten, milliardenschwere Verluste eingebrockt hätten.Die Zockerei mit AMC Entertainment erreiche am Mittwoch die nächste Stufe. Wo das ende, könne keiner sagen. "Der Aktionär" rate zur äußersten Vorsicht, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link