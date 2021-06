Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zwei Dollar habe die Aktie von AMC Anfang Januar gekostet. Am Montag hätten die Anleger, zumeist Anhänger der WallStreetBets-Gemeinde, 55 Dollar pro Anteilschein bezahlt. Dem Hype um die Kinokette tue nichts einen Abbruch - auch nicht die Kapitalerhöhung mit einem Hedgefonds. Nostalgie? Liebe zum Unternehmen? Keine Spur.AMC habe es getan. Habe einen Pakt mit dem Teufel gemacht. Ein Hedgefonds habe dem Unternehmen neue Aktien für 230 Millionen abgekauft, berichte das Wall Street Journal. Der Hedgefonds habe die Titel umgehend weiterverkauft.Die Reaktion von WSB? Sei positiv ausgefallen. Einen kurzen Dip hätten die Anleger zum Kauf genutzt. Am Montag habe ein Plus von 15 Prozent zu Buche gestanden.Bei GameStop möge es der Mehrzahl der jungen Leute aus der WSB-Community um Nostalgie gegangen sein: "Lasst uns die Läden retten, die uns mit den neuesten Spielen unsere Jugend versüßt haben."Mit Idealismus habe das nichts zu tun. Das wisse AMC-CEO Adam Aron nur zu gut: Erst gebe es Popcorn, dann komme die Kapitalerhöhung. WSB-Anlegern mögen es witzig finden, vielen ernsthaften Börsianern komme es wie Spott und Hohn vor.Wer mitzocken wolle, müsse verstehen: Wenn die Meute keine Lust mehr habe und weiterziehe, würden nur Trümmer zurückbleiben. Das würden all die Totalverluste zur Jahrtausendwende am Neuen Markt belegen. Am Ende nähere sich eine Aktie immer dem fairen Wert. Und der liegt bei AMC ganz weit unter dem aktuellen Kurs, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.06.2021)