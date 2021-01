Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

7,85 EUR -52,13% (28.01.2021, 20:08)



NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

9,5701 USD -51,91% (28.01.2021, 19:53)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C1045



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A1W90H



Ticker-Symbol Deutschland AMC Entertainment-Aktie:

AH9



NYSE-Ticker-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Ticker-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (28.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Ticker-Symbol: AMC) unter die Lupe.Mit einem irrwitzigen Kursplus von 301 Prozent habe die Aktie des Kinobetreibers AMC Entertainment am Mittwoch sogar GameStop in den Schatten gestellt. Am heutigen Donnerstag gehe es aber bereits wieder steil in die andere Richtung. In der Spitze habe die Aktie mehr als 60 Prozent verloren. Die Gefahren bei den Zocker-Aktien würden da wieder einmal deutlich.Zur Stunde liege die AMC-Aktie noch rund 45 Prozent im Minus (18:46). Für gut zehn Dollar seien die Papiere nun wieder zu haben. Doch selbst das sei unter bewertungstechnischen Gesichtspunkten noch viel zu viel. Zum Vergleich: Noch vor zwei Wochen habe es die Aktie für rund zwei Dollar gegeben.Zu Wochenbeginn habe der Konzern zwar gemeldet, dass die Finanzierung des laufenden Betriebs bis weit ins Jahr 2021 habe sichergestellt werden können. "Das bedeutet, dass alle Gerüchte über eine drohende Insolvenz bei AMC komplett vom Tisch sind", habe CEO Adam Aron gesagt. Doch der Konzern kämpfe weiter ums Überleben. Die Probleme durch die Pandemie seien nicht gelöst - nach wie vor sei offen, wann Kinos wieder zum Regelbetrieb übergehen könnten.Die herben Kursverluste bei AMC würden zeigen, dass die Reddit-Aktien ein Spiel mit dem Feuer seien. Dass das Unternehmen derzeit zu hoch bewertet sei, dürfte jedem klar sein. Der Knall am Donnerstag sei wohl erst der Anfang. Die Reddit-Trader könnten sich nun neue Ziele suchen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link