Kurzprofil AMAG Austria Metall AG:



Die AMAG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wien: AMAG) ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 Prozent beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. (06.12.2017/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - AMAG Austria Metall-Aktienanalyse von Jens Münstermann, Investmentanalyst von der LBBW:Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wien: AMAG).Der externe Absatz sei Q3 17 im Jahresvergleich um 1,6% auf 97.400 t gestiegen. Gleichzeitig habe sich der Umsatz um 12,9% auf 254,8 Mio. EUR erhöht. Aluminium (3M-LME) habe in Q3 17 bei durchschnittlich 1.725 EUR/t notiert (+17,9% vs. Q3 16). Das berichtete EBITDA habe sich im Jahresvergleich nahezu unverändert bei 36,5 Mio. EUR gezeigt. Die EBITDA-Marge sei dagegen um ca. 180 Basispunkte auf 14,3% gesunken. Das Nettoergebnis sei im Jahresvergleich um 1,6 Mio. EUR (-12,8%) auf 11,1 Mio. EUR oder 0,31 EUR pro Aktie gefallen (Q3 16: 0,36 EUR).Den größten Beitrag zum Konzern-EBITDA habe in Q3 17 das Segment Walzen mit 23,7 Mio. EUR (+2,2 Mio. EUR vs. Q3 16) und einer EBITDA-Marge von 12,0% (Q3 16: 12,4%) verbucht. Das Segment Metall habe ein EBITDA von 8,6 Mio. EUR (-3,4 Mio. EUR vs. Q3 16) mit einer EBITDA-Marge von 4,7% (Q3 16: 7,6%) gemeldet. Im Vorjahr habe das Segment u.a. von einem positiven Einmaleffekt von 2 Mio. EUR profitiert. Die Segmente Gießen und Services hätten ein EBITDA von 1,7 Mio. EUR und 2,6 Mio. EUR erzielt.Der operative Cashflow habe sich auf 40,0 Mio. EUR verbessert (Q3 16: 31,9 Mio. EUR). Demgegenüber hätten Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit von 20,1 Mio. EUR gestanden (Q3 16: 33,4 Mio. EUR). Die Nettoverschuldung habe bei 295,4 Mio. EUR gelegen (Q3 16: 184,8 Mio. EUR, Q2 17: 312,4 Mio. EUR) und spiegele das Investitionsprogramm AMAG 2020 wider. Das Gearing habe sich im Jahresvergleich auf 48% erhöht (Q3 16: 30%). Die Eigenkapitalquote habe bei 45% gelegen (Q3 16: 51%).Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt sein "verkaufen"-Rating für die AMAG Austria Metall-Aktie. Das Kursziel werde von 38 EUR auf 42 EUR erhöht. (Analyse vom 05.12.2017)Börsenplätze AMAG Austria Metall-Aktie: