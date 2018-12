Börsenplätze ALSO-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs ALSO-Aktie:

98,00 EUR +1,34% (27.12.2018, 09:03)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ALSO-Aktie:

CHF 109,80 -0,18% (27.12.2018, 13:36)



ISIN ALSO-Aktie:

CH0024590272



WKN ALSO-Aktie:

A0JJW1



Ticker-Symbol ALSO-Aktie:

9AS



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ALSO-Aktie:

ALSN



Kurzprofil ALSO Holding AG:



ALSO Holding AG (ISIN: CH0024590272, WKN: A0JJW1, Ticker-Symbol: 9AS, SIX Ticker-Symbol: ALSN) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der ITK-Industrie zusammen. Aus einer Hand bietet das Unternehmen Leistungen auf allen Stufen der ITK-Wertschöpfung an. Im europäischen B2B-Marktplatz bündelt ALSO Logistics Services, Financial Services, Supply Services, Solution Services, Digital Services und IT Services zu individuellen Leistungspaketen. In seinem Portfolio hat ALSO mehr als 250.000 Artikel von rund 525 Anbietern. Der Konzern beschäftigt europaweit 4.058 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 (bis 31. Dezember) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 8,9 Milliarden Euro. Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Gruppe, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: http://www.also.com. (27.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ALSO-Aktienanalyse von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ALSO Holding AG (ISIN: CH0024590272, WKN: A0JJW1, Ticker-Symbol: 9AS, SIX Ticker-Symbol: ALSN).ALSO und MCI Euroventures, der Mehrheitsaktionär von ABC Data, hätten ein Übernahmeangebot für ABC Data, den polnischen Marktführer für IT-Ausrüstung und Vertrieb von Unterhaltungselektronik, abgegeben. Die Gruppe biete PLN 1,30 je Aktie von ABC Data, was einer Prämie von 30% gegenüber dem Schlusskurs am 21. Dezember entspreche.Akquisitionsprozess mit zwei Phasen: Ziel des Übernahmeangebots sei der Erwerb von 100% der Aktien von ABC Data; 60,7% würden bereits indirekt von MCI Euroventures gehalten. Sofern das Angebot vollzogen werde und die Aufsichtsbehörden die Übernahme genehmigen würden, werde ALSO den gesamten Geschäftsbetrieb von ABC Data übernehmen und fortführen. Der Analyst rechne mit dem Abschluss der Übernahme in Q2/Q3 2019.ABC Data S.A. sei in sechs osteuropäischen Ländern tätig und habe 2017 einen Umsatz von PLN 4.635 Mio. erzielt (EUR 1.080 Mio.) bei einer EBITDA-Marge von 1,27%. Mit dieser Akquisition werde ALSO zum dominanten Akteur in Polen (Marktführer, rund 40% Marktanteil) und im Baltikum (Marktführer, rund 50%), zudem werde die Marktposition in den übrigen Ländern (Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn) gestärkt.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die ALSO-Aktie. Das Kursziel laute CHF 182,00. (Analyse vom 27.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link