Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (08.11.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AIXTRON: Was für eine Kursexplosion - AktienanalyseDie Sorge vor einem zyklischen Abschwung in der Halbleiterindustrie hat an den Aktienmärkten deutliche Spuren hinterlassen. Auch der Spezialmaschinenbauer AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) bekam sein Fett weg, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bis auf 7,64 Euro sei das Papier im Oktober abgetaucht. Noch zu Beginn des Jahres sei die Aktie zeitweise mit knapp 20 Euro gehandelt worden.In der vergangenen Woche dann die große Erleichterung: AIXTRON scheine von einer Flaute nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die Geschäfte würden so gut laufen - bei einem Umsatzanstieg um 15 Prozent auf 63,4 Mio. Euro habe das EBIT im dritten Quartal auf 8,7 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden können-, dass AIXTRON seine Prognose für das laufende Jahr erneut angehoben habe. Der Konzern, der Maschinen für die Halbleiterindustrie herstelle, rechne nun für 2018 bei einem Umsatz von rund 260 Mio. Euro mit einem EBIT zwischen 35 und 40 Mio. Euro. Bislang sei AIXTRON von einem Wert von zehn Prozent des Umsatzes, also rund 26 Mio. Euro ausgegangen. Die Schätzungen der Analysten seien damit deutlich übertroffen worden. Aber das sei nicht alles: Auch beim Auftragseingang zeige sich AIXTRON nach einem Anstieg von 16 Prozent auf 230 Mio. Euro im dritten Quartal optimistischer: Dieser solle nun mit rund 290 Mio. Euro am oberen Ende der bislang genannten Spanne von 260 bis 290 Mio. Euro liegen.Die Börse habe geradezu euphorisch reagiert: Auf Monatssicht sei das Papier um mehr als 27 Prozent in die Höhe auf aktuell 11,10 Euro geschossen. Angesichts der atemberaubenden Rally steigt kurzfristig allerdings die Gefahr von Gewinnmitnahmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 44/2018)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: