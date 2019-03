Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

8,088 EUR -2,34% (20.03.2019, 10:57)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (20.03.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Mit ihrer jüngsten Einschätzung zu AIXTRON hätten die Aktienexperten goldrichtig. Ihr Rat im Vorfeld der Zahlen und Ausblick sei gewesen: Abwarten! Nach dieser Veröffentlichung sei die Aktie unter Druck geraten. Das Zahlenwerk für 2018 sei zwar gut gewesen. An der Börse aber gelte: Für die Vergangenheit gebe es nix. Beim Ausblick habe der Vorstand enttäuscht, was die Aktienexperten angesichts der allgemeinen Wirtschaftslage nicht wirklich überrasche. Bei Einnahmen von 260 bis 290 Mio. Euro solle sich die EBIT-Marge auf 8 bis 13% belaufen. Der Gewinn werde gegenüber dem Vorjahr rückläufig sein und im schlimmsten Fall könnte sich das EBIT sogar halbieren. Zudem berichte der Vorstand über eine Zurückhaltung der Kunden bei Investitionsentscheidungen in der Optoelektronik und quasi keinerlei Visibilität für das 2. Halbjahr. Die Aktienexperten würden demnächst ausführlicher über Aixtron berichten. Kurzfristig würden sie bei der AIXTRON-Aktie keinen akuten Handlungsbedarf sehen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:8,12 EUR -2,38% (20.03.2019, 10:42)