Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (27.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die Verunsicherung an den Börsen bleibe hoch. Vor allem die heimischen Technologiewerte würden sich extrem schwankungsanfällig zeigen. Der globale Konjunkturmotor stottere. Vor allem Unternehmen aus der Halbleiterbranche, deren globale Vernetzung im Vergleich zu anderen Industrien deutlich höher sei, stünden im Fokus. Trotz der Unsicherheiten überwögen bei AIXTRON die mittel- und langfristig guten Aussichten."Der Aktionär" habe es zuletzt mehrfach gemacht: Nun hebe auch die DZ BANK bei AIXTRON die guten Wachstumschancen der Segmente Optoelektronik, Speciality LEDs und die Leistungselektronik hervor. Zudem würden die Experten auf die robusten Fundamentaldaten verweisen. Daher würden sie den Titel weiterhin erst bei zwölf Euro fair bewertet sehen.Mit ihren Maschinen versetze AIXTRON die Kunden in die Lage, die Leistungsfähigkeit und Qualität modernster Bauelemente der Leistungs- und Optoelektronik zu erhöhen und die eigene Effizienz zu steigern. Dabei agiere die Gesellschaft immer ganz nah am Kunden.Eine Grundlage des Erfolgs sei ein über Jahrzehnte gemeinsam mit den Kunden entwickeltes Anwendungsverständnis. "Es dient der stetigen Weiterentwicklung unseres Portfolios zur bestmöglichen Erfüllung der spezifischen Anforderungen der Endmärkte - höchste Qualität der Epitaxie-Schichten in Kombination mit der effizienten Nutzung der für MOCVD-Prozesse verwendeten Materialien", so Vorstand Dr. Bernd Schulte. "Somit bieten wir die niedrigsten Betriebskosten in der Großserienproduktion von Verbindungshalbleiterbauelementen."Dennoch leide auch AIXTRON wie fast alle Konzerne mit Bezug zur Halbleiterbranche derzeit unter der Zurückhaltung der Kunden in Sachen Investitionsbereitschaft. Nach einem starken Jahr 2018, in dem sich die Industrie unter anderem auf die Vermarktung der 3D-Sensorik und die Produktion der dafür notwendigen Laserdioden eingestellt habe, dürfte 2019 ein Übergangsjahr werden. "Dabei wollen wir weiter sehr profitabel sein und von fortgesetztem oder einsetzendem Wachstum in mehreren Märkten profitieren", so der Vorstand. Ab dem kommenden Jahr dürften Umsatz und Gewinn dann spürbar anziehen.Investoren mit Weitblick spielen bei AIXTRON daher weiter die Zukunftskarte und setzen dabei auch auf eine schnelle Rückeroberung der 10-Euro-Marke, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2019)