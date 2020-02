Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (27.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aachener Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON blicke nach einem herausfordernden Jahr 2019 etwas zuversichtlicher in die Zukunft. Der Vorstand rechne im laufenden Jahr mit einer stabilen bis wachsenden Umsatzentwicklung und einem wieder steigenden Auftragseingang. Die mittel- und langfristigen Wachstumstreiber seien weiter intakt. Kurzfristig bleibe die Verunsicherung durch das Coronavirus.2019 sei ein herausforderndes Jahr gewesen, in dem AIXTRON seine führende Marktposition bei MOCVD-Anlagen und deren Anwendungen erfolgreich habe behaupten können. Trotz eines von politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägten Marktumfeldes habe die Gesellschaft ihre Jahresprognose erfüllt."Vor dem Hintergrund der vielfältigen Herausforderungen sind wir mit dem vergangenen Geschäftsjahr sehr zufrieden", so Vorstand Dr. Bernd Schulte. "Unsere Strategie, mit einer Produktplattform diverse Anwendersegmente zu bedienen, hat sich im Jahr 2019 als sehr effektiv erwiesen: Den etwas schwächeren Absatz im Bereich Laser/VCSEL konnten wir vor allem durch Umsätze in der Leistungselektronik und bei Spezial-LEDs weitgehend kompensieren und damit ein ähnliches Betriebsergebnis wie im Vorjahr erzielen."Der Ausblick falle insgesamt recht zuversichtlich aus: Für das laufende Geschäftsjahr 2020 erwarte AIXTRON eine insgesamt stabile bis wachsende Umsatzentwicklung im Vergleich zu 2019. Im Auftragseingang erstrecke sich die Kundennachfrage über alle Technologiebereiche. "Aufgrund dieser Diversität ist die Auftragsentwicklung im zweiten Halbjahr 2020 schwer vorherzusehen. Wir sind hinsichtlich unserer langfristig positiven Aussichten optimistisch, sowohl für die Nachfrage nach MOCVD-Anlagen zur Herstellung von Lasern für die 3D-Sensorik oder die optische Datenübertragung als auch für LED-basierte Displayanwendungen", so der Vorstand.AIXTRON habe das in Aussicht gestellte starke Schlussquartal geliefert. Die Zahlen für 2019 würden passen. Der Ausblick sei zum jetzigen Zeitpunkt bewusst konservativ formuliert worden, zeige aber, dass sich die Gesellschaft wieder auf einem Wachstumskurs befinde. Die mittel- und langfristigen Wachstumstreiber seien dabei weiter intakt.Investierte Anleger bleiben dabei, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Im durch das Coronavirus belasteten Marktumfeld könne zudem versucht werden, mit einem Abstauberlimit knapp unter der 9-Euro-Marke zum Zug zu kommen. (Analyse vom 27.02.2020)